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翻覆遊覽車受傷志工返抵八德 里長：得知煞車失靈到撞山壁僅5秒鐘

八德區廣德里長吳在能頭部、臉部及鼻樑受傷，他表示，得知遊覽車煞車失靈到撞上山壁，前後僅短短約5秒鐘。（記者鄭淑婷攝）

八德區廣德里長吳在能頭部、臉部及鼻樑受傷，他表示，得知遊覽車煞車失靈到撞上山壁，前後僅短短約5秒鐘。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/06 16:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區廣德里環保志工5日在太平山發生遊覽車翻覆意外，造成擔任鄰長的7旬郭姓婦人死亡、38人輕重傷，翻覆的第2車18人及2名家人，包括受傷的里長吳在能，已於今天下午返抵八德，吳在能頭部、臉部及鼻樑都裹著紗布，他說，得知煞車失靈到撞上山壁，前後僅短短5秒鐘，撞擊力到非常大，快快樂樂出遊變成憾事，真的很遺憾、傷心。

吳在能說，感謝大家的關心，快快樂樂的旅遊變成憾事，真的感到遺憾、傷心，當天他坐在遊覽車前段，從太平山下來要去鳩之澤煮溫泉蛋，因為一路都是下山，他所坐的第2車司機發現煞車不靈且速度越來越快，趕緊通知後方乘客，導遊小姐也要大家繫好安全帶，但因速度真的太快了，司機一直往右偏摩擦山壁，希望把速度減下來，剛好前面有個轉彎土堆就撞上去翻覆了，真的是一瞬間、很難去預防，才會造成這麼大的傷害。

吳在能說，從司機通知剎車失靈、要大家繫上安全帶到撞擊，前後僅短短約5秒鐘時間，有些人可能還來不及繫上安全帶，死亡的鄰長與她重傷的丈夫，當時坐在倒數第2排，很可能還沒繫上安全帶，撞上山壁瞬間她與丈夫都撞擊到前面椅子，傷勢相當嚴重，而這次受傷的大多都是肋骨斷裂造成氣胸，代表當時的撞擊力道很大。

吳在能說，對於事發遊覽車是臨時調度，旅行社在生意上有來來往往的調度，但他有要求遊覽車一定要5個月內，這輛出事的車有符合要求。

其他第2車環保志工餘悸猶存，返抵八德後不願再多談，有志工說，「想不起來當時發生什麼事，現在只想趕快回家休息」。

桃市府環保局主秘葉孟芬、環境清潔稽查大隊長林立昌、八德區長蔡豊展代表市府慰問、送上壓驚紅包，並會全力協助後續保險等事宜，地方民代也送上平安麵祝福。

桃園市八德區廣德里環保志工5日在太平山發生遊覽車翻覆意外，造成擔任鄰長的7旬郭姓婦人死亡、38人輕重傷，翻覆的第2車18人及2名家人，包括受傷的里長吳在能，已於今天下午返抵八德。（記者鄭淑婷攝）

桃園市八德區廣德里環保志工5日在太平山發生遊覽車翻覆意外，造成擔任鄰長的7旬郭姓婦人死亡、38人輕重傷，翻覆的第2車18人及2名家人，包括受傷的里長吳在能，已於今天下午返抵八德。（記者鄭淑婷攝）

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