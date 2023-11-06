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太平山翻覆意外》八德廣德里第1車志工返家了 哽咽「沒一起回來」

八德廣德里第一車志工返家了，潘姓志工想起好友不幸身亡，忍不住哽咽「一起出去、沒有一起回來」。（記者鄭淑婷翻攝）

八德廣德里第一車志工返家了，潘姓志工想起好友不幸身亡，忍不住哽咽「一起出去、沒有一起回來」。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/11/06 12:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區廣德里環保志工到宜蘭2天1日遊，5日首日在下太平山時發生遊覽車翻覆意外，造成7旬郭姓婦人死亡、38人輕重傷，第1車環保志工今早返抵八德，潘姓環保志工一下車，忍不住哽咽「很難過！一起出去、沒有一起回來，她的好朋友走了，連里長都受傷了，一整夜都沒有睡」。

潘姓志工說，郭婦個性很好、很隨和，大家做環保志工1、20年，每年都一起出去，也不曾發生過這種事，郭婦的丈夫也受了重傷，大家一起出去，當然要一起回來，少了一個真的很不捨。

另位環保志工描述，當時從太平山下山要去（鳩之澤）煮雞蛋，她們坐的第1車開在前面，大家下車煮雞蛋約10分鐘，正覺得奇怪怎麼跟在後面的第2車還沒到，她們有穿環保志工的制服，有人才告訴她們「後面的車翻覆了」，還說「好險是撞山壁，如果翻落山谷，後果更加不堪設想」，下山途中第2車一直跟在後面，沒有發現有何異狀，不過，下車時看到她們第1車的輪胎正在冒煙，可能下山一直踩煞車所致，司機也趕緊灑水降溫。

桃市府環保局主秘葉孟芬、環境清潔稽查大隊長林立昌，一早就在廣德里辦公室等候環保志工們返家，並代表市府慰問、送上壓驚紅包，地方民代也送上平安麵祝福，希望志工們返家後能好好休息。

林立昌表示，此次廣德里環保志工前往宜蘭觀摩，並到太平山環教場所參觀，過程中因煞車失靈發生意外，感到非常遺憾及痛心，後續將全力協助死者家屬善後，針對受傷仍住院的志工及家人也會全力協助，如有需要轉回桃園的醫院，方便家人就近照顧，會儘速協助安排。

林立昌表示，桃園市每年補助每位環保志工1600元，只要服勤超過40小時以上志工，即具有補助出遊資格，原則上每年會出遊1次，過去沒有發生過類似事件，後續在出遊上會進行安全檢測，希望所有志工都能平安出門、返家。

八德廣德里環保志工出遊，下太平山時發生翻覆意外，前車第一車志工6日返抵八德。（記者鄭淑婷翻攝）

八德廣德里環保志工出遊，下太平山時發生翻覆意外，前車第一車志工6日返抵八德。（記者鄭淑婷翻攝）

桃市府環保局主秘葉孟芬、環境清潔稽查大隊長林立昌，一早就在廣德里辦公室等候環保志工們返家，並代表市府慰問、送上壓驚紅包。（記者鄭淑婷翻攝）

桃市府環保局主秘葉孟芬、環境清潔稽查大隊長林立昌，一早就在廣德里辦公室等候環保志工們返家，並代表市府慰問、送上壓驚紅包。（記者鄭淑婷翻攝）

八德廣德里環保志工第2車，5日集合出發畫面。（記者鄭淑婷翻攝）

八德廣德里環保志工第2車，5日集合出發畫面。（記者鄭淑婷翻攝）

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