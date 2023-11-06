為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

砰！轎車逆向衝撞機車騎士釀3傷 駕駛：好幾天沒睡

彰化員林發生轎車逆向車禍，一女騎士被撞得倒地不起，不斷哀號。（民眾提供）

彰化員林發生轎車逆向車禍，一女騎士被撞得倒地不起，不斷哀號。（民眾提供）

2023/11/06 15:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中山路一段今（6日）中午發生一起嚴重車禍，一名陳姓男子疑似精神不繼，駕駛車輛突然逆向車道，直接撞飛3名正在等紅燈的機車騎士，導致1男2女受傷， 其中一名女子更被撞得倒地不起，不斷哀號。陳男聲稱，好幾天沒睡，一時恍神釀禍。

警方初步調查，今日中午，陳男（53歲）駕駛白色車輛行經中山路一段往北，突然不明原因逆向行駛南下車道，與三部正在等候紅燈的機車發生碰撞，造成詹男（60歲）胸部、肢體疼痛、張女（68歲）頭、手擦傷、腳步撕裂傷、另一張女（58歲）左手上臂封閉性骨折、雙腳擦傷，傷勢較為嚴重，經送往員林基督教醫院救治暫無大礙。

據了解，事故後一輛機車卡住車頭，一度傳出有民眾卡入車底，幸好該機車騎士只是被撞倒在一旁，虛驚一場，肇事後陳男則驚甫未定，聲稱「已經好幾天沒睡」，不過還是幫忙撐起雨傘幫傷者遮陽，等待救護車來。陳男表示，今早開車從雲林要到員林看守所探望朋友，未料途中發車禍，車上女友人表示，陳男好幾天沒睡，疑似精神不佳才會恍神肇禍。

警方表示，陳男酒測值為0，初步調查為精神狀況不佳肇事，詳細事發原因尚待進一步調查釐清，並依公共危險罪等罪嫌偵辦。

陳男駕駛車輛突然逆向行駛車道，與3部正在等候紅燈的機車發生碰撞。（民眾提供）

陳男駕駛車輛突然逆向行駛車道，與3部正在等候紅燈的機車發生碰撞。（民眾提供）

事故後一度傳出有民眾卡入車底，警方趕緊將車輛挪出，幸好只是虛驚一場。（民眾提供）

事故後一度傳出有民眾卡入車底，警方趕緊將車輛挪出，幸好只是虛驚一場。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
太平山遊覽車翻覆 司機稱煞車失靈20萬交保
2023/11/06 15:47

太平山遊覽車翻覆 司機稱煞車失靈20萬交保
國3南下龍潭路段小貨車失控釀禍 5車連環撞
2023/11/06 14:42

國3南下龍潭路段小貨車失控釀禍 5車連環撞

信義房屋社區一家 支持全台社區圓夢
太平山翻覆遊覽車連夜拖下山 檢警勘驗追查肇事原因
2023/11/06 10:31

太平山翻覆遊覽車連夜拖下山 檢警勘驗追查肇事原因
太平山遊覽車翻覆》司機︰踩不到煞車
2023/11/06 05:30

太平山遊覽車翻覆》司機︰踩不到煞車

Gogoro CrossOver 首創二輪跨界車款
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播