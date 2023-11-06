砰！轎車逆向衝撞機車騎士釀3傷 駕駛：好幾天沒睡

彰化員林發生轎車逆向車禍，一女騎士被撞得倒地不起，不斷哀號。（民眾提供）

2023/11/06 15:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中山路一段今（6日）中午發生一起嚴重車禍，一名陳姓男子疑似精神不繼，駕駛車輛突然逆向車道，直接撞飛3名正在等紅燈的機車騎士，導致1男2女受傷， 其中一名女子更被撞得倒地不起，不斷哀號。陳男聲稱，好幾天沒睡，一時恍神釀禍。

警方初步調查，今日中午，陳男（53歲）駕駛白色車輛行經中山路一段往北，突然不明原因逆向行駛南下車道，與三部正在等候紅燈的機車發生碰撞，造成詹男（60歲）胸部、肢體疼痛、張女（68歲）頭、手擦傷、腳步撕裂傷、另一張女（58歲）左手上臂封閉性骨折、雙腳擦傷，傷勢較為嚴重，經送往員林基督教醫院救治暫無大礙。

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據了解，事故後一輛機車卡住車頭，一度傳出有民眾卡入車底，幸好該機車騎士只是被撞倒在一旁，虛驚一場，肇事後陳男則驚甫未定，聲稱「已經好幾天沒睡」，不過還是幫忙撐起雨傘幫傷者遮陽，等待救護車來。陳男表示，今早開車從雲林要到員林看守所探望朋友，未料途中發車禍，車上女友人表示，陳男好幾天沒睡，疑似精神不佳才會恍神肇禍。

警方表示，陳男酒測值為0，初步調查為精神狀況不佳肇事，詳細事發原因尚待進一步調查釐清，並依公共危險罪等罪嫌偵辦。

陳男駕駛車輛突然逆向行駛車道，與3部正在等候紅燈的機車發生碰撞。（民眾提供）

事故後一度傳出有民眾卡入車底，警方趕緊將車輛挪出，幸好只是虛驚一場。（民眾提供）

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