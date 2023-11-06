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彰化139縣道抓壓車夭折 賴清美：改設賽車場發洩精力

彰化縣議員賴清美今在議會質詢設賽車場，讓年輕車友發洩精力，解決139縣道交通問題，警察局長張國雄表示，有合法的場域，當然樂觀其成。（圖擷取議會直播）

彰化縣議員賴清美今在議會質詢設賽車場，讓年輕車友發洩精力，解決139縣道交通問題，警察局長張國雄表示，有合法的場域，當然樂觀其成。（圖擷取議會直播）

2023/11/06 13:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警局在事故頻傳的139縣道2處彎道建置科技執法設備，拍照抓「機車過彎壓車傾角小於60度」，引爆網友怒火，縣議員賴清美今在議會縣政質詢，與其抓罰不如找適當的地點規劃賽車場，讓年輕車友發洩精力，對此，縣警局局長張國雄表示，賽車是運動競技的項目，警方樂觀其成有合法的場所。

議會今開定期會，賴清美質詢指出，139縣道限速40公時還是遏阻不了違規，交通意外事故頻傳，警方在限速和站崗取締超速下，車友來此「跑山」享受騎重機壓車的快感依然盛行，警方還想依過彎壓車的角度開罰，她能理解警方想要科技執法的作為，出發點都是為了車友的安全，並非想開單才設置。

賴清美表示，年輕人騎重機，喜歡用過彎壓車甩帥，與其在山區競速壓車，不如提供一個安全合法的場域，讓年輕人能夠在賽車場發洩精力，既能解決139縣道車友危險駕駛的問題，同時發展彰化賽車觀光產業，一舉兩得。

對此，張國雄指出，警方執法的目的為了安全，139縣道在媒體經常報導發生交通意外事故，變成「危險道路」維持交通安全警方責無旁貸，但警力有限，無法天天派員站崗取締違規，因此才想包括科技執法等各種方法想要改善，科技執法的議題引起大眾公開的討論，警方已針對法律規範、系統穩定、儀器精準、社會觀感等面向綜合考量，進一步審慎評估，未來會研擬更縝密的方法，消除大眾的疑慮。

張國雄進一步表示，未來有機會的話，如果能夠有一個安全合法的場所，我們（警察局）當然樂觀其成，希望讓年輕人有一個安全無虞的場域盡情發揮，這也是一個運動競技的項目，世界各地都有相關比賽，我們的立場是樂觀的！

彰化139縣道經常發生車友跑山，過彎壓車等危險駕駛的行為。（圖警方提供）

彰化139縣道經常發生車友跑山，過彎壓車等危險駕駛的行為。（圖警方提供）

彰化139縣道都限速了，車友跑山意外事故依然居高不下，縣議員賴清美認為，與其抓罰，不如找地點規劃合法的賽車場，讓年輕車友有發洩精力的地方。（圖警方提供）

彰化139縣道都限速了，車友跑山意外事故依然居高不下，縣議員賴清美認為，與其抓罰，不如找地點規劃合法的賽車場，讓年輕車友有發洩精力的地方。（圖警方提供）

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