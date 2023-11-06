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醉漢嫌鄰居聊天太吵 竟亮西瓜刀威嚇被判刑

基隆地方法院依觸犯恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

基隆地方法院依觸犯恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

2023/11/06 13:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆陳姓男子今年4月26日，酒後不滿一樓鄰居聊天音量過大，竟拿西瓜刀衝下樓恐嚇黃、林2人，還嗆「我關過很久，要吵就來吵」，2人報警處理。警方到場後，通知陳男到場，並查扣西瓜刀。基隆地方法院審結，依觸犯恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金。

警方詢問時，陳男承認有在場拿西瓜刀要求2人降低音量，但卻辯稱下樓是為了撿掉落的西瓜刀，而非刻意持刀下樓恐嚇鄰居；因為當時有喝酒，可能講話比較大聲，而且已經是第三次告知他們，請他們講話小聲一點。檢察官偵訊時，陳男才承認西瓜刀是自己拿下樓，而非掉落。

林姓鄰居則向檢警表示，當時在市場做生意，陳男經過時便開始咆哮、警告講話小聲一點，他空手來回2趟，大約於11時40分許第3次下來，拿了西瓜刀揮舞，還警告說最好當著他的面叫警察，他沒在怕。

法官認為，陳男手持本案西瓜刀之舉動，並向黃、林2人言明「關過很久」、「我沒在怕」等語，綜合該等動作、內容以觀，足使被害人目睹、聽聞後，擔憂可能會被陳男持刀攻擊生命、自由、身體等可能因此受到危害，已經構成恐嚇行為。

法官認定，陳男持西瓜刀恐嚇黃、林2名被害人，使其心生畏懼，已觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

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