飆風再起？南投國姓上百機車週日凌晨聚集競速 跑給警察追

百台機車疑主要在台中市聚集後，沿縣道136至南投縣國姓鄉福龜村。（記者佟振國翻攝）

2023/11/06 11:19

〔記者佟振國／南投報導〕真的很囂張！南投縣國姓鄉台14線福龜村路段，5日凌晨有上百部機車聚集競速，發出極大噪音，附近居民不堪其擾，埔里分局員警獲報到場，騎士拒停受檢，還高速跑給警察追，行徑十分囂張，警方已調閱相關道路監視器與行車記錄器畫面偵辦，週末也將編排取締危險駕車勤務。

警方調查，5日凌晨0時40分接獲民眾報案，指有大批機車騎士在國姓鄉福龜村台14線中潭公路旁的便利超商附近聚集，催轉油門的聲浪，以及不斷按鳴喇叭或是高分貝汽笛、大聲叫囂，讓人無法入睡，埔里分局長壽派出所員警獲報前往，現場人員見警到場，立即四散往草屯、埔里方向逃竄，員警針對違規改裝及未戴安全帽的人車進行攔查，但他們拒停受檢，一路跑給警察追，嚴重挑戰公權力。

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臉書社團也流出一段畫面，上百部機車疑從台中經縣道136由太平、霧峰至國姓鄉，也有從南投、草屯等地前往車聚，畫面還標出百台機車「出飆」、「百騎出關」以及有汽車在後壓陣的「護衛隊」等字樣，畫面結尾還說「這次活動辦得不錯，第2次要破200台機車」。

埔里分局表示，目前已調閱相關道路監視器與行車記錄器畫面，針對民眾車輛有改裝釀成噪音問題，將通知到案說明，並移請環保、監理單位開罰，週末也將編排相關防制危險駕車勤務，維護沿線居民安寧與行車安全。

臉書社團流出百台機車聚集畫面，並標示「出飆」字樣。（記者佟振國翻攝）

百台機車4日深夜至5日凌晨於南投縣國姓鄉台14線中潭公路福龜路段聚集，嚴重影響治安、安寧。（記者佟振國翻攝）

埔里分局長壽派出所員警針對違規改裝機車、未載安全帽行為進行攔查，但民眾則是高速跑給警察追。（記者佟振國翻攝）

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