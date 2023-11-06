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2.6米水管洩漏 水公司向欣雄瓦斯求償1700萬元判決出爐

自來水連通幹管洩漏致路面隆起。（資料照）

自來水連通幹管洩漏致路面隆起。（資料照）

2023/11/06 10:13

〔記者蔡清華／高雄報導〕2020年5月位於高市台29線，管徑2.6米的自來水連通幹管洩漏致路面隆起，水公司花費1千7百萬元完成搶修，發現距離管線約40公分處，有潛鑽瓦斯管緊鄰管體，疑欣雄瓦斯施作不慎所致，向欣雄提告求償1千7百萬元，橋頭地院判決水公司敗訴，可上訴。

判決指出，位在台29線76公里至77公里處，2020年5月23日深夜隆起漏水，水公司翌日開挖路面，發現原告所管理維修之管長6公尺、管徑2600毫米之PCCP管體受損，且在距離約40公分位置處，有潛鑽瓦斯管緊鄰PCCP管體。

懷疑欣雄天然氣公司施作時破壞PCCP管體外緣，造成管體鋼線裸露、生銹受損，修復工程至28日完成，工程損害合計1千7百多萬元，向法院提告求償。

欣雄瓦斯則認為，該段瓦斯管線施作，距2020年5月23日漏水相隔3年多，水管體外緣受損原因眾多，可能係管體原本即有瑕疵，或於吊掛、施工時磨損，或係埋設後因其他原因受損，無法證明是瓦斯管線施工所致。

橋頭地院勘驗原告所提受損水管現場照片，雖可見管體表面有刮痕及鋼筋裸露之情形，及系爭瓦斯管與水管相距不遠，然尚無從以該等照片判斷系爭管體受損之原因，且鑑定報告未考量管體開挖時遭其他機具重壓而毀損等之可能性，認定所提證據不足，判水公司敗訴。

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