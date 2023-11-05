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母子騎機車撞車3歲兒身亡 警籲腳踏板處勿載人

女子騎機車載兒子撞上停在路旁的汽車。（記者林宜樟翻攝）

女子騎機車載兒子撞上停在路旁的汽車。（記者林宜樟翻攝）

2023/11/05 21:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕居住在台南市白河區的22歲張姓女子，昨天下午騎乘機車載3歲兒子，行經嘉義縣縣道165線水上鄉忠和村段時，不慎撞上停在路邊的汽車，站在腳踏板處、疑未戴安全帽的男童當場無生命跡象，送醫不治，此案由台南地檢署相驗，嘉義檢警正調查、釐清責任歸屬。

警方表示，民眾騎機車載兒童，必須依照規定乘坐後座，並配戴安全帽；車禍發生時，腳踏板處有緩衝空間，若兒童站立在腳踏板，撞上車輛時無緩衝空間，且容易被夾住，受到嚴重傷害；依照道路交通管理處罰條例，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300元以上600元以下罰鍰，未依規定戴安全帽，處駕駛人500元罰鍰。

張女昨下午3點多，騎乘機車載著兒子行經嘉義縣縣道165線4.7公里處，疑未注意前方車況，撞上王姓女子停放在路邊的汽車，撞擊力道大，將後車廂撞凹，張女與兒子則摔倒在地；嘉義縣消防局獲報，派遣水上分隊及中埔分隊救護人員前往救護，張女身體多處擦挫傷，意識清楚，男童全身也有擦挫傷，已無生命跡象，兩人經送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，男童搶救後不治。

警方調查，車禍發生時，張女騎乘機車，男童站在腳踏板位置，車禍現場並無男童安全帽，女子並未飲酒，停在路邊的車輛初步瞭解是停放在路面邊線外側，確切肇事責任歸屬，將再調查釐清。

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