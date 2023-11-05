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青少年應徵業務員淪詐團車手 與「客戶」取款被逮正著

新竹一民眾加入股票投資群組後依指示面交投資款項，因遲遲無法提領獲利，才知遭詐，警方獲報逮捕車手和另名監控的犯嫌。（圖由警方提供）

新竹一民眾加入股票投資群組後依指示面交投資款項，因遲遲無法提領獲利，才知遭詐，警方獲報逮捕車手和另名監控的犯嫌。（圖由警方提供）

2023/11/05 13:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一民眾加入股票投資群組後依指示面交投資款項，因遲遲無法提領獲利，才知遭詐；警方獲報後將計就計埋伏，於面交地點當場逮捕一名17歲未成年的車手，另一名在旁監控整個交易過程的25歲許姓男子，獲悉事跡敗露準備撤離現場，被警方及時攔下查獲，警詢後全案依法送辦。

竹東警分局表示，被害人依詐騙集團指示欲面交30萬元投資，取款車手被逮後供稱，自己一開始是在社群網路上看到投資公司徵業務員，因社會經驗不足，未詳加查證便獨自前往應徵，而沒發現是詐欺集團假冒合法公司，與「客戶」取款時遭警方查獲，才驚覺自己成了詐欺共犯。

車手抵達交易地點時，警方發現另有一名男子許姓犯嫌於一旁鬼鬼祟祟地觀察現場，監控整個交易過程；警方查獲車手後，監控許男疑似接獲詐騙集團上游來電通報車手已事跡敗露，準備閃人之際被警方當場逮捕。

竹東警分局呼籲，網路上求職應多加留意，詐騙集團可能透過求職網站或臉書社團刊登徵才廣告，民眾應徵時要告知親友面試地點或有人陪同、檢視應徵資訊是否屬實、蒐集應徵公司資料，避免自己被詐騙集團控制，淪為共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團另一名在旁監控整個交易過程的男子，獲悉事跡敗露準備撤離現場，被警方及時攔下查獲，警詢後全案依法送辦。（圖由警方提供）

詐騙集團另一名在旁監控整個交易過程的男子，獲悉事跡敗露準備撤離現場，被警方及時攔下查獲，警詢後全案依法送辦。（圖由警方提供）

新竹一民眾加入股票投資群組後依指示面交投資款項，因遲遲無法提領獲利，才知遭詐；警方獲報後將計就計埋伏，於面交地點當場逮捕一名未成年的車手。（圖由警方提供）

新竹一民眾加入股票投資群組後依指示面交投資款項，因遲遲無法提領獲利，才知遭詐；警方獲報後將計就計埋伏，於面交地點當場逮捕一名未成年的車手。（圖由警方提供）

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