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好大官威？ 國考試務人員把警察當小公差 「諭知」載主任被拒

春社所長邱量虔強調，公務機關不要把警察當小公差使喚。（資料照）

春社所長邱量虔強調，公務機關不要把警察當小公差使喚。（資料照）

2023/11/05 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天舉辦公務員升等考試，台中市警局第四分局春社派出所警察負責維護與運送考試卷（考場護卷勤務），正等待護送之際，突然有女工作人員靠近警車說，「諭知你們（警察），等一下考場主任一起坐你們警車回去」，當場被值勤警察當場拒絕，春社所長邱量虔當場說，原因有二，其一是「諭知」是用於上對下，是上級告訴下屬知悉，警察不是考場人員的下屬，其二是警察協助護卷不是載人，此事也引發網友熱議。

所長邱量虔說，這是單純的保護嶺東科技大學考場與運送考卷勤務，卻在等候護送考卷之際，一位考試的女性工作人員說，「諭知你們等一下，考場主任一起坐你們警車回去」，他與值勤警察當場拒絕，他還告訴這位女工作人員，「小姐請尊重我們警察！我們沒有上對下隸屬關係！勿用諭知兩字命令我們！我們勤務是協助護卷不是載人，一樣公務機關請對等尊重，請不要老是將警察看成小公務員差使，請友善禮貌對等對待！」

記者訪問邱量虔，他進一步說，當時這位工作小姐還是不死心，認為只是順路載一下，但他認為工作人員有交通工具，是中型巴士，可能貪圖便利，但卻違反制度與警察內部規定，考場主任也不是重病或受傷等緊急狀況，沒必要搭請車，他一再拒絕之後，這位考場工作小姐沒再強求，另外，他也常在派出所內告訴所屬員警，不要接受其他政府機關不正當的差使。

依教育部的辭典，「諭知」意思是「告諭而使知悉」，用於上對下，常見於法院，例如法官諭知下次開庭，檢辯雙方會勘證物。

一位網友說，這是長久以來累積的問題，另一位網友肯定說，自己的工作與職業尊嚴，要自己維護！

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