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揪友同車出遊吃萬元罰單！車主要求分攤 他拒絕：沒人逼你超速

朋友共乘車輛出遊，過了1個月後駕駛收到超速罰單，並要求車上朋友分擔罰款；示意圖。（資料照）

朋友共乘車輛出遊，過了1個月後駕駛收到超速罰單，並要求車上朋友分擔罰款；示意圖。（資料照）

2023/11/04 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，與朋友共乘車輛出遊，雖然開車的朋友沒有收油錢及過路費，但是過了1個月後卻收到超速罰單，並要求車上其他朋友共同分擔罰款，但原PO認為對方的違規跟自己一點關係都沒有，直言說道「沒人逼她超速」。

據網友在「匿名公社」發文表示，先前和朋友出遊共乘一台車，開車的友人在出遊結束後，完全沒跟原PO及其他幾位朋友收取油錢和高速公路的通行費，但在一個月之後，開車的友人收到一張12000元的超速罰單，對方希望原PO以及其他友人能分攤這筆罰單費用，但原PO坦言不是很想出這費用，認為車又不是自己開的，為何要幫對方出錢。

在原PO表明自己的想法後，其他朋友早已出錢幫忙繳罰單，並勸說原PO，認為車主時常載著大家到處玩也都沒收取任何費用，希望原PO還是能幫忙出一下，但原PO仍直言，「開車的人不收油錢是他自己願意自己吸收，但他的違規跟我一點關係都沒有，我也沒有必要出這個錢吧」，並反過來質疑開車的友人，完全不覺得自己超車是否有錯，反倒怪該路段限速只有60，為此說道「沒人逼她超速」。

貼文發出後，許多網友紛紛留言回應，「超速是個人問題，但是你人品真的糟透了」、「你真的太計較太會算」、「白嫖也不是這樣白嫖的」、「有福要同享，有難不同當」、「2400元認清一個人，值得」、「載你的人真倒楣」、「下次記得自己開車別搭別人車」、「你適合當邊緣人」。

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