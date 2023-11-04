為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「實習車手」提早慶功 小七買飲料就出包被逮

警方逮捕「實習生車手」與一名「老鳥車手」。（警方提供）

警方逮捕「實習生車手」與一名「老鳥車手」。（警方提供）

2023/11/04 00:27

〔記者王捷／台南報導〕南市警二分局破獲車手集團，其中「老鳥」黃姓車手，與楊姓、施姓「實習車手」，要蔡男去領贓款，但銀行起疑將帳號封存，黃姓車手指點蔡男，要如何向行員說明要解除帳號封存，眼見蔡男走進銀行辦手續，三人以為沒問題提早慶功，還去小七買飲料，未料反被埋伏警方一網打盡送辦，檢方向法院聲請羈押，3日晚間開羈押庭，黃男、施男、楊男與蔡男四人，通通被羈押禁見。

40多歲的蔡男經濟不好，被施男、楊男人拐進詐團，提供人頭帳戶給詐團洗贓款，雖然幾天來蔡男住飯店、吃好料，但蔡男被兩人行動。施、楊兩人不是新手，但最近車手工作轉為控制「人頭」，除了要控制類似蔡男的被害者，還要用各種方式，讓他們把贓款轉出去或領出來。

蔡男領完第一筆贓款沒多久，帳戶就被銀行認為有問題，先行封存蔡男的帳戶，施、楊兩人擔心贓款取不出來，急忙向「老鳥」黃男求助，黃男指點蔡男，要他到銀行說明原因，並要求解封帳戶。

這個月1日，由楊男開車載著施男、黃男與蔡男去銀行解除帳戶存，他們看著蔡男走進銀行，覺得沒問題了，施男與黃男就提早慶功，兩人先去超商買飲料，被事先埋伏的警方抓到，而在車上待命的楊男，見所長何嘉慶上前敲門，他甩掉拖鞋逃跑，不過仍被警方逮到。

警方搜索後，在施男、楊男與黃男身上找到多張來路不明的提款卡、毒品，依涉嫌詐欺、洗錢、強制罪及毒品罪，將蔡、楊、黃、施四人送辦，檢察官向法院聲押，擴大調查詐團其他成員及受害者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「 ATM錢沒拿」婦人求幫忙拿一下 結局超詭異
2023/11/03 22:23

「 ATM錢沒拿」婦人求幫忙拿一下 結局超詭異
中市今年查扣不法金額加上阻詐已逾14億 市議員質疑黑數恐更高
2023/11/03 20:39

中市今年查扣不法金額加上阻詐已逾14億 市議員質疑黑數恐更高

天災衝突來勢洶洶 來華山看見人道醫療最前線
投資遭詐200萬！警破詐團查扣300萬 男子心情卻洗三溫暖
2023/11/03 19:47

投資遭詐200萬！警破詐團查扣300萬 男子心情卻洗三溫暖
警署選前打擊槍、黑、詐 檢肅70名黑幫首惡、查獲詐欺案277件
2023/11/03 19:03

警署選前打擊槍、黑、詐 檢肅70名黑幫首惡、查獲詐欺案277件

水星生醫*獲美霸王專利 專利期至2042年
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播