「實習車手」提早慶功 小七買飲料就出包被逮

警方逮捕「實習生車手」與一名「老鳥車手」。（警方提供）

2023/11/04 00:27

〔記者王捷／台南報導〕南市警二分局破獲車手集團，其中「老鳥」黃姓車手，與楊姓、施姓「實習車手」，要蔡男去領贓款，但銀行起疑將帳號封存，黃姓車手指點蔡男，要如何向行員說明要解除帳號封存，眼見蔡男走進銀行辦手續，三人以為沒問題提早慶功，還去小七買飲料，未料反被埋伏警方一網打盡送辦，檢方向法院聲請羈押，3日晚間開羈押庭，黃男、施男、楊男與蔡男四人，通通被羈押禁見。

40多歲的蔡男經濟不好，被施男、楊男人拐進詐團，提供人頭帳戶給詐團洗贓款，雖然幾天來蔡男住飯店、吃好料，但蔡男被兩人行動。施、楊兩人不是新手，但最近車手工作轉為控制「人頭」，除了要控制類似蔡男的被害者，還要用各種方式，讓他們把贓款轉出去或領出來。

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蔡男領完第一筆贓款沒多久，帳戶就被銀行認為有問題，先行封存蔡男的帳戶，施、楊兩人擔心贓款取不出來，急忙向「老鳥」黃男求助，黃男指點蔡男，要他到銀行說明原因，並要求解封帳戶。

這個月1日，由楊男開車載著施男、黃男與蔡男去銀行解除帳戶存，他們看著蔡男走進銀行，覺得沒問題了，施男與黃男就提早慶功，兩人先去超商買飲料，被事先埋伏的警方抓到，而在車上待命的楊男，見所長何嘉慶上前敲門，他甩掉拖鞋逃跑，不過仍被警方逮到。

警方搜索後，在施男、楊男與黃男身上找到多張來路不明的提款卡、毒品，依涉嫌詐欺、洗錢、強制罪及毒品罪，將蔡、楊、黃、施四人送辦，檢察官向法院聲押，擴大調查詐團其他成員及受害者。

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