人資錯看「國中學歷」獲錄取 她愧疚本來該來面試的人

人資搞錯履歷錄取國中畢業生，網友深怕被拆穿；示意圖。（資料照）

2023/11/03 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在論壇Dcard上發文表示，自己只有國中學歷，但仍抱著試試的心態投了有名的公司，竟被邀約去面試，還順利錄取，網友之後認為「應該是人資搞錯履歷了」，不知道該如何與主管承認，因此發文詢問網友。

網友在《Dcard》以「主管看錯履歷，每天害怕被發現」為題發文，原PO表示自己只有國中學歷，大約在1個月前抱著試試的心態，投了間有名的公司，令她驚訝的是公司竟邀她去面試，到了面試當天，人資向原PO索取履歷時，剛好有人進辦公室打擾，導致人資搞錯履歷，並接著詢問原PO，「有看到您是北商畢業的，您對於期望薪資的部分是多少？」，而原PO當下一時沒反應過來，只回應說道，「依公司規定就好」，對方就開始說明薪資跟規定，最後請原PO幾天後報到，可以正式上班。

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原PO回家後，仍覺得不對勁，為何薪資跟待遇那麼好的公司，竟會邀約面談，還成功應徵上，於是就回想了面試時的對話，才發現「應該是人資搞錯履歷了」，後來原PO仍順利入職上班，但到現在都很怕被人發現自己的假學歷，在辦公室都很努力的自學，不會的就上網查詢，目前還是未被其他人發現異狀，覺得壓力很大，很愧疚於那個本來會來面試的人。

原PO甚至坦言「如果你有看到這篇文章，真的很對不起，但你如果還沒找到工作請跟我說，我會主動去承認」，還求問網友「該怎麼跟主管說會比較好」。

對此，有網友質疑詢問，「妳應該在報到前就要承認了，這樣沒有欺騙的問題嗎？而且後續要辦理健保，需要身分證跟畢業證書影本，這樣也沒有穿幫嗎？」，原PO則回應，「勞健保的負責人是另一個，他們有跟我要畢業證書影本，我有直說沒有大學畢業證書，但對方不知道是沒聽到還是怎麼了，跟我說之後再補」。

也有網友勸原PO不用太在意，「沒人覺得原po好像格格不入或表現差太多，如果又是不錯的公司，那代表很多工作都不用到很高學歷，比起看學歷，看人選與職缺的符合程度以及個人態度和潛力更加合適，畢竟現在應該大部分的人都有大學跟碩士學歷，而那些有好學歷工作又做的好的人，也不是單純因為他學歷好，而是他有能力，思維邏輯清晰，可能又很聰明努力！」。

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