為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

創仙女班當後宮！「淫魔教主」性侵女信徒「少龍」坐輪椅出庭

「少龍」徐浩城坐輪椅出庭。（記者溫于德攝）

「少龍」徐浩城坐輪椅出庭。（記者溫于德攝）

2023/11/03 16:30

〔記者溫于德／台北報導〕中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」，性侵7名女子，3年前被檢方依強制性交、猥褻等罪嫌起訴，隔年因病獲法院裁定300萬元保外就醫，一度停止審判，今年3月再度聲請因病停審，被法院駁回確定。他今天坐輪椅出庭，因全案屬性侵案件採不公開審理，庭後他在親友協助下，坐輪椅離開。

70歲少龍是「華興靈修中心」創立人，對外自稱五教共主、心靈歌手、天斬大將軍、道主，吸收信徒靈修打坐，廣設道場，鼓吹同修弟子捐獻財物，成立「仙女班」，以輪迴、地獄、末日預言等概念，灌輸女信徒服從他，伺機猥褻6名女信徒多達13次，並試圖性侵1名女弟子未遂，

過程中，少龍還向被害人聲稱，「這樣做是幫妳提升靈性」、「把精液射給妳，是幫妳提升最快的方式」。

檢方3年前依強制性交、猥褻等罪嫌起訴少龍，因少龍的健康情況，刑事一審目前尚在準備程序，主因是少龍2年前一度心臟病發，病況惡化而病危，法官裁定300萬元交保，少龍之後聲請停審獲准。

少龍今年3月再度聲請停審，指去年12月7日他至醫院急診後住院，罹患慢性腎臟衰竭、高血壓性心臟病、心臟衰竭、腎衰竭、胸主動脈瘤剝離等，他年事已高，須持續門診追蹤，隨時有人照顧。

少龍也說，前年1月在押期間，他曾心肺功能停止、失去意識與呼吸、脈搏，心臟衰竭緊急開刀才救回一命，身體機能無法負荷長時間訴訟，必要時隨時需要開刀，且腦部功能受抑制而無法流利表達，不適合就審，請求繼續停審。

北院經函詢醫院，得知少龍出院後，健康已有進步，看診時應答能力正常，其病況不會直接影響腦部和語言能力，可開庭應訊，且他有定期回診治療，病況尚屬穩定，裁定駁回聲請確定。

北院今天再度開庭，少龍坐輪椅出庭，庭後在親友協助下，坐輪椅離開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
淫魔教主「少龍」保外就醫 1理由被法院撤銷停審裁定
2022/10/06 05:34

淫魔教主「少龍」保外就醫 1理由被法院撤銷停審裁定
性侵7女「少龍」送加護病房 獲裁定300萬交保
2021/01/12 17:25

性侵7女「少龍」送加護病房 獲裁定300萬交保

步步驚險！八點檔男神完攀郊山之王劍龍稜
助「少龍」違法開立處方調劑 2信徒認罪獲緩起訴
2020/10/19 12:04

助「少龍」違法開立處方調劑 2信徒認罪獲緩起訴
亮麗女檢「法眼明察」 「五教共主」少龍敗給她
2020/10/12 11:58

亮麗女檢「法眼明察」 「五教共主」少龍敗給她

水星生醫*獲美霸王專利 專利期至2042年
「少龍」詐財騙色被押後又有6名仙女班信徒提告 法院再裁押2月
2020/08/20 11:11

「少龍」詐財騙色被押後又有6名仙女班信徒提告 法院再裁押2月
「少龍」成立「仙女班」 要求終生獻身、誆可修行成仙女
2020/06/16 16:17

「少龍」成立「仙女班」 要求終生獻身、誆可修行成仙女
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播