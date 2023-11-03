創仙女班當後宮！「淫魔教主」性侵女信徒「少龍」坐輪椅出庭

「少龍」徐浩城坐輪椅出庭。（記者溫于德攝）

2023/11/03 16:30

〔記者溫于德／台北報導〕中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」，性侵7名女子，3年前被檢方依強制性交、猥褻等罪嫌起訴，隔年因病獲法院裁定300萬元保外就醫，一度停止審判，今年3月再度聲請因病停審，被法院駁回確定。他今天坐輪椅出庭，因全案屬性侵案件採不公開審理，庭後他在親友協助下，坐輪椅離開。

70歲少龍是「華興靈修中心」創立人，對外自稱五教共主、心靈歌手、天斬大將軍、道主，吸收信徒靈修打坐，廣設道場，鼓吹同修弟子捐獻財物，成立「仙女班」，以輪迴、地獄、末日預言等概念，灌輸女信徒服從他，伺機猥褻6名女信徒多達13次，並試圖性侵1名女弟子未遂，

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過程中，少龍還向被害人聲稱，「這樣做是幫妳提升靈性」、「把精液射給妳，是幫妳提升最快的方式」。

檢方3年前依強制性交、猥褻等罪嫌起訴少龍，因少龍的健康情況，刑事一審目前尚在準備程序，主因是少龍2年前一度心臟病發，病況惡化而病危，法官裁定300萬元交保，少龍之後聲請停審獲准。

少龍今年3月再度聲請停審，指去年12月7日他至醫院急診後住院，罹患慢性腎臟衰竭、高血壓性心臟病、心臟衰竭、腎衰竭、胸主動脈瘤剝離等，他年事已高，須持續門診追蹤，隨時有人照顧。

少龍也說，前年1月在押期間，他曾心肺功能停止、失去意識與呼吸、脈搏，心臟衰竭緊急開刀才救回一命，身體機能無法負荷長時間訴訟，必要時隨時需要開刀，且腦部功能受抑制而無法流利表達，不適合就審，請求繼續停審。

北院經函詢醫院，得知少龍出院後，健康已有進步，看診時應答能力正常，其病況不會直接影響腦部和語言能力，可開庭應訊，且他有定期回診治療，病況尚屬穩定，裁定駁回聲請確定。

北院今天再度開庭，少龍坐輪椅出庭，庭後在親友協助下，坐輪椅離開。

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