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屏東赤山巖文化季爆全武行「大片紅汁」 警：果汁啦

屏東赤山巖文化季是每年農曆9月19日前後的重頭戲，數百攤齊聚廟前擺攤，不過今年卻釀攤商與清潔人員全武行。（警方提供）

屏東赤山巖文化季是每年農曆9月19日前後的重頭戲，數百攤齊聚廟前擺攤，不過今年卻釀攤商與清潔人員全武行。（警方提供）

2023/11/02 17:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕主祀觀音菩薩的屏東新園鄉赤山巖寺廟，每年都會於觀音菩薩出家紀念日前後，在廟前道路封街舉辦「赤山巖文化季」，不過時逢聖日，前來參加的攤商和主辦單位清潔人員卻爆發全武行，兩造雙雙掛彩，佛門聖地無故惹來暴戾之氣。

不過，現場也被發現大片紅色汁液，且木棍如同斧頭的斧柄，不少人以為雙手下手太狠致血濺當場，警方見狀也不敢大意，於現場再特別調查並詢問目擊者，發現現場所見的紅色汁液屬果汁，強調並非血流滿地。

東港警方指出，轄區新園分駐所今天凌晨1時許，獲報新園鄉赤山巖寺廟前，發生聚眾鬥毆、砸車情事，獲報後迅速派遣快速打擊部隊警力趕往現場，強力壓制滋事份子防止事端擴大，警網到場經初步了解，疑因按鳴喇叭及停車問題口角引起。

警方指出，攤販由32歲和29歲的莊姓兄弟檔及另名31歲的郭男組成，今晨欲收攤時，卻遭後方收拾垃圾的小貨車不斷按鳴喇叭，莊姓兄弟不悅的向小貨車嗆聲指「「是很急嗎？按什麼喇叭？」而清潔人員23歲劉男與20歲王男等2人，見莊男等人車輛擋住出入動線，致清潔困難卻遭回嗆，雙方火氣上湧，口角一言不合下升級為鬥毆場面。

警方指出，雙方拿木棍、木椅、塑膠椅等物品互毆，5人頭部、臉部、手部皆有擦挫傷，所幸經送醫治療包紮後並無大礙，於凌晨2時許陸續將嫌疑人帶案說明，於偵詢後將5人依妨害秩序、傷害、毀損案移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長張世儒強調，民眾如有相關糾紛應尋求正當管道，絕不容許私刑鬥毆挑戰警方。

全武行後現場留下大片紅色汁液，但警方強調是果汁。（警方提供）

全武行後現場留下大片紅色汁液，但警方強調是果汁。（警方提供）

屏東赤山巖文化季是每年農曆9月19日前後的重頭戲，數百攤齊聚廟前擺攤，不過今年卻釀攤商與清潔人員全武行。（警方提供）

屏東赤山巖文化季是每年農曆9月19日前後的重頭戲，數百攤齊聚廟前擺攤，不過今年卻釀攤商與清潔人員全武行。（警方提供）

屏東赤山巖文化季是每年農曆9月19日前後的重頭戲，數百攤齊聚廟前擺攤，不過今年卻釀攤商與清潔人員全武行。（警方提供）

屏東赤山巖文化季是每年農曆9月19日前後的重頭戲，數百攤齊聚廟前擺攤，不過今年卻釀攤商與清潔人員全武行。（警方提供）

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