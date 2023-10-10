同性伴侶全武行1男隔天突暴斃 不排除疾病致命

警方初步掌握死者生前常和張男有一起喝米酒的習慣，示意圖與新聞無關。（資料照）

2023/10/10 15:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣張姓和何姓男子疑為同性愛人，雙方同居多時，一起租住在竹東打零工維生。上週二（3日）中午，何男埋怨張男數日未歸後雙方從口角變成全武行，但是當天雙方言歸於好還共進晚餐一同睡去，不料次日何男卻成了1具冰冷的屍體。檢警獲報後初步調查何男身上確實有多處瘀傷，張男身上也有打鬥痕跡，但何男傷上的傷勢不足以致命，不排除是疾病所致，檢警將在近日解剖調查何男的真正死因。

檢警初步調查發現，年齡相差幾歲的2男應該是沒有辦理登記的同性愛侶，但是上週張男外出多日未歸，引起死者何男的不滿，雙方才會在上週二中午張男返家後發生激烈爭吵，以致最後變成肢體衝突，2人身上都掛彩。

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衝突爆發後，經過張男好言相勸，2人冷靜後言歸於好，還一起共進晚餐，飯後各自睡去。直到次日下午張男睡醒才發現，獨自睡在床上的何男已經沒有氣息，張男驚慌下一度報請119救命，但救護人員到場時發現何男早已原因不明氣絕多時。

警方輾轉獲報到場處理，發現死者身上有部分瘀傷，但無出血或足以致命的外傷，而張男身上也有打鬥留下的瘀青，現場還留有前一天剩下的晚餐，所以採集現場相關跡證後報驗，初步掌握死者生前常和張男有一起喝米酒的習慣，也因此罹患嚴重的胃病，已經調閱相關的病歷資料，將會同解剖進一步釐清何男真正的死因。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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