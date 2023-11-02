為中企在台私設研發中心挖我人才 台灣負責人認罪緩起訴

中國福建庫克智能科技，未經經濟部投資審議委員會許可，違法在台私設研發中心，挖角我國人才。（圖擷取自網路）

2023/11/02 17:15

〔記者王定傳／新北報導〕虛擬貨幣挖礦機大廠中國福建庫克智能科技有限公司執行長羅士傑，夥同其妻郭女及福建庫克產品總監林承廷，未經經濟部投資審議委員會許可，在台私設研發中心，以「羅傑斯人工智能股份有限公司」名義，替福建庫克挖角我國工程師，新北地檢署考量3人認罪深表悔悟，依違反兩岸人民條例予以緩起訴，並命3人各支付公庫40萬元。

檢調調查，福建庫克智能公司未經經濟部投審會許可，不得在台設立分公司或辦事處，羅士傑等人為了讓該公司能在台從事業務活動，在2019年間把由他擔任實際負責人的一家公司，改名為羅傑斯人工智能公司，讓林男擔任負責人、郭女擔任公司會計。

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檢方調查，羅傑斯人工智能公司，自同年7月開始，至去年10月間，從福建庫克公司收受1億4774萬餘元，用以支應員工薪水、辦公室租金、勞健保等營運開銷。

檢方調查，羅、林2人除自行透過人脈招募研發人才外，並以羅傑斯公司名義，在104人力銀行等徵才網站，招募人工智慧圖像識別算法、AI運算系統平台及軟硬體工程師，共召募30多名工程師，為福建庫克從事在台招募研發及銷售3D圖像人工智能產品人才業務，在台從事研發工作。

檢方考量3人並無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，因此予以緩起訴處分，並命3人各給國庫40萬元。

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