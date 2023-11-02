3女赴泰運千萬安非他命回台 1人闖關失敗、2女急丟包遭起訴

3名台灣女子赴泰國運輸市值逾千萬的安毒回台，1女率先闖關失敗在小港機場被逮。（資料照）

2023/11/02 10:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕馬姓、韓姓及翁姓女子被綽號「Wilson」的柯姓男子指使，到泰國與當地毒梟接洽，準備運送市值逾千萬的安毒回台，馬女率先闖關失敗，韓、翁兩女急忙在香港把毒品交給不明人士，本以為可以躲過一劫，但仍在入境我國機場被逮，雄檢偵結後依組織犯罪條例、毒品等罪起訴馬女3人。

檢方指出，馬姓（44歲）、韓姓（50歲）及翁姓女子（49歲）3女接受柯男（另案通緝中）指使，今年6月21日從桃園機場出境前往泰國，入住曼谷某酒店後，由韓女拍攝翁女及馬女的照片傳給柯男後，柯男再把照片傳給泰國當地毒梟，方便他們辨視韓女等人身分。

請繼續往下閱讀...

馬女3人在泰國玩了5天，期間食宿都由柯男負責友付，6月26日下午，馬女等人前往飯店附近與不明人士會合後，上車在飯店附近繞行一陣子後，確認沒有被泰國警方跟蹤，該位不明人士將放置在後座的3只背包交給翁女，翁女下車回飯店後，3女每人隨機挑選一只背包，並於當天搭機前往香港。

柯男安排馬女3人每天一人輪流回台，馬女於6月28日從香港搭機入境高雄小港機場時，被海關人員查覺有異，攔查後在她背包裡搜出2.4公斤的安毒，馬女當場被逮；柯男接到馬女闖關失敗的消息，趕緊通知人還在香港的韓女2人，趕快把毒品處理掉，韓女2人於是把2只背包交給不明人士後，再搭機返台，她們本以為可以躲過一劫，但早被調查局掌握身分，剛入境就被逮。

雄檢偵查時，馬女3人對案情避重就輕，只說是去泰國幫朋友帶東西回台，朋友沒跟她們說裡面是毒品，她們每人也只賺5萬元的手續費，但檢方根據馬女3人和柯男的對話紀錄，認定她們早就知道背包裡裝的是毒品，並依馬女被查獲的毒品推算這批安毒市值超過千萬元，偵結後依毒品、組織犯罪條例等罪起訴馬女3人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法