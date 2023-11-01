台中2男排隊吃米其林必比登美食 不滿「等太久」上演全武行下場曝

兩名男子在小吃店前起口角。（警方提供）

2023/11/01 15:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一家曾多次獲選為米其林必比登的小吃店，經常大排長龍，未料昨天中午有兩名同年齡的客人排隊時，因不耐久候情緒失控起口角，進而衍生拉扯鬥毆全武行，誇張行徑讓其他客人看得目瞪口呆，警方獲報趕往查處調停，雙方雖互不提告，但仍得面對違反社維法的裁處。

位在中市北屯區路上的這家小吃店，饕客形容「想吃虱目魚皮湯不用跑到台南啦！附上偏甜的沾醬與豆瓣醬，完美襯托出虱目魚的鮮味！蝦仁飯炒得油油亮亮，吃起來卻不會油，料有小蝦仁跟臘肉丁！食材新鮮、料理用心，用餐環境跟服務態度都很不錯呦！」，除多次獲選米其林必比登，也在網路上有不錯評價，用餐時段經常大批長龍。

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未料轄區第二分局昨天中午獲報，該家小吃店有2人徒手打架，需員警到場處置，警方立即派遣線上警力到場查處，

警方到場時，雙方已無打架情事，經查係27歲徐姓男子在該小吃店排隊用餐時，因不耐久候一時情緒失控徒手推擠在前方排隊的同齡蔡姓男子，雙方因產生口角衝突，隨後兩人開始徒手拉扯進而衍生全武行。

根據相關監視器畫面顯示，當時兩人不顧一旁還有其他客人、員工，互相推擠拉扯後，其中一方持椅子作勢攻擊，甚至打到上衣都脫掉在店前互毆2分鐘，行徑相當誇張，而兩人隨後都直接被帶回派出所，雙方情緒穩定後，當場和解，互相不提告，惟兩人於公共場所互相鬥毆情事，仍依違反社會秩序維護法（第87條處18000元以下罰鍰）函送裁罰。

第二分局分局長周俊銘強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，對於任何犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

雙方拉扯進而衍生全武行。（警方提供）

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