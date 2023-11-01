2天燒掉2000萬現金！軍備局前少將處長張大偉收賄 確定免職

軍備局前少將處長張大偉。（資料照；本報合成）

2023/11/01 12:49

〔記者吳政峰／台北報導〕前國民黨籍行政院秘書長林益世涉貪案爆發後，其母沈若蘭用金爐燒掉95萬美元（約新台幣3000萬元）贓款，無獨有偶，國防部軍備局工程營產處前少將處長張大偉在職時承辦「公館營區營舍整建統包工程」，涉收賄2800萬元，被檢調盯上後，也花兩天燒掉2000萬元現金。懲戒法院一審判張免職，二審日前維持，全案確定。

判決指出，張大偉2017年擔任處長期間，主管國防工程、設施、經管不動產規劃、構建、督導及管理事項，並負責國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用等業務，卻被審計部稽查出「公館營區新建工程」執行情形有未盡職責及效能過低情事。

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新北地檢署獲報後，懷疑張大偉疑向統包案得標廠商中工公司索取回扣，2020年間約談到案，卻因查無收取回扣事證，給予不起訴處分。調查員不屈不撓，仍持續詢問偵查，2021年說服新北檢再度發動搜索，此次訊問後，檢察官取得相關事證，說服法院裁定羈押。

檢方調查，2017年間，預算達30億4000萬元的國防部「公館營區營舍整建統包工程」標案由中工得標，張大偉涉嫌索賄，金額由3000萬元一路提升至4500萬元，最後得手2800萬元。張大偉實拿2600萬元，另授權贈與中間人王慧敏200萬元。

張大偉稱把2000萬元藏在岳父家頂樓，在檢調2020年第一次約談後，就趕緊燒掉款項，足足花了兩天才燒完，灰燼丟進馬桶沖掉；餘款則用來支付裝潢費與生活開銷，一毛不剩。

新北地院考量張大偉認罪，去年依公務員對於職務上行為收受賄賂罪，判刑12年，褫奪公權6年，宣告沒收2800萬元犯罪所得。全案上訴高等法院期間，張大偉主動繳回2600萬元贓款。

監察院介入行政調查，去年提起彈劾。懲戒法院一審指出，軍人當以盡忠盡節、廉潔知恥、質樸淳厚為本分，張大偉身為少將高階軍官，竟主動向中工索賄4500萬元，並收取2800萬元（200萬元贈與他人），敗壞軍人品格紀律形象甚鉅，迄未繳回鉅額犯罪所得，犯後態度不佳，日前判處最重的免職。

懲戒法院二審表示，張大偉雖然在刑事案件第二審審理期間，共繳還2600萬元，惟其要求、期約、收受鉅額賄賂，仍違反廉潔義務程度甚為嚴重，敗壞軍人品格及紀律形象至鉅，嚴重影響社會風氣及民眾對國軍觀感，損害政府廉能紀律，斲傷政府及公務機關聲譽。

二審說明，即使一審判決時，張大偉還未退還2600萬元賄款，惟權衡其行為、態度比重，經綜合評價，合議庭還是認為張大偉顯不再適任公務員，應予汰除，以維持官紀，日前評議後維持一審的免除職務，全案確定。

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