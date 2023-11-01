被指保育區蓋豪宅、侵占國有地蓋停車場 廖先翔控告爆料人B小姐

國民黨新北市議員廖先翔今向台北地檢署控告B小姐。（記者錢利忠攝）

2023/11/01 11:51

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨新北市議員廖先翔被週刊報導，指他被爆料，涉嫌與收賄遭判刑的前議員父親廖正良行使特權，不僅在保育區違法興建豪華莊園，還占用國有地經營停車場，民眾多次檢舉都沒下文，質疑新北市政府包庇不法；廖先翔今向台北地檢署控告向週刊爆料的B小姐，涉嫌妨害名譽及違反選罷法。

廖先翔今提告時指出，「B小姐指控我收賄，完全是沒有事實根據，針對我父親違規的事實，我會請我的父親就違規的部分，盡快進行合法程序的補正，至於抹黑我收賄，我正式控告」。

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廖先翔說，他父親生長在新北市汐止的山上，以前劃分區域時，他的爺爺、奶奶沒念過書，不知道如何維護自己的權益，如今他父親退休了，落葉歸根想回到出生的地方生活，雖然不能作為違規的正當理由，後續就農牧用地上申請農舍的部分，會請父親盡快辦理合法程序補正，至於週刊報導的林業用地則是在旁邊，並不在建築物上面。

35歲的廖先翔，父親廖正良以前也是新北市議員，後來因涉嫌收賄被判刑6年；廖先翔2018年接棒參選，初試啼聲即當選，廖先翔2022年連任成功，此次選舉也獲得國民黨提名為新北市第12選區的立委參選人。

針對媒體報導指其違法開發的建物，廖先翔解釋，父親出生在東山里的山上，後來因山區聯外交通發生自然災害，與親戚一起搬離，經過數年後想要落葉歸根，回到山上時茅草屋也自然滅失了，因老一輩的阿公及阿嬤沒念過書，在政府訂定《區域計畫法》時，不曉得要主張自己的權益，使得該土地始終未向地政機關申請為丙種建築用地，依現行法規，違規就是違規，祖父母逝世多年，父親也已退休，他不會以此合理化違反規定的事實。

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