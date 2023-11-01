抗命、咆哮女上尉被記大過 女士官長想翻案吞敗

女士官長行為粗暴、言行不檢被記大過，不服打行政官司，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2023/11/01 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍葉姓女士官長拒絕服從命令，又情緒失控對女上尉咆哮，甚至抽走公文，被記1大過，她不服打行政官司，高雄高等行政法院認為軍方懲處並無過當，判決她敗訴。

據了解，2022年5月5日下午莒光課期間，海軍左營後勤支援指揮部左營港務隊分隊長邱姓女上尉，指示原告葉姓二等士官長，向輔導長領回詹姓下士家訪資料被拒後，葉女進而情緒失控激動大聲要求她一同前往領回。

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同年7月24日，葉女將施工日誌上呈邱姓上尉時，即逕將對方仍持有的公文卷宗抽走，並碰觸她手部，因冒犯直屬長官、言行不檢等情事，經海軍召開懲罰人事評議會後，予以記大過1次。

葉女指出，陸海空軍懲罰法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒定之法令」規定，已揭示國會監督意旨，但國軍軍風紀維護實施規定屬行政規則，而非法規命令，且未送立法院，此以行政規則代替法規命令之行為，明顯違法。

承辦法官開庭調查，海軍召開人評會過程，並以國軍軍風紀維護實施規定「行為粗暴、言行不檢」，記葉女1大過，均無不妥，判決軍方勝訴，尚未定讞。

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