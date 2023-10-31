管碧玲指中國商人「好像也是詐騙犯」挨告 高院改判勝訴免賠

管碧玲（見圖）指中國商人「好像也是詐騙犯」挨告，高等法院逆轉改判管勝訴免賠。（資料照）

2023/10/31 18:36

〔記者楊國文／台北報導〕海洋委員會主委管碧玲在3年前擔任立委時召開記者會，指中國商人孫天群「好像也是詐騙犯」等話，遭孫群提告求償160萬元並刊登澄清聲明，台北地院認為管碧玲已損害孫的名譽，判應賠償16萬元，雙方均上訴後，高等法院判決逆轉，認定管碧玲是針對攸關公共利益善意發表看法，可受公評，改判她勝訴免賠，可上訴。

我國擬於2020年1月11日舉辦第15任正副總統選舉，民進黨和國民黨各有推派候選人，而2020年初澳洲「王立強」疑涉共諜案，引起社會、媒體關注，除了牽扯出中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦，中國商人孫天群同樣被捲入其中。

請繼續往下閱讀...

2020年1月9日，管碧玲開記者會，她手持「孫天群詐騙案例」的看板，寫到孫天群涉及3個詐騙案。管碧玲稱，「詐騙的紀錄也很豐富，他（指孫天群）跟向心也一起涉嫌過詐騙案件，他自己也涉嫌過兩起詐騙事件」、「怎麼孫天群好像也是詐騙犯」、「而且孫天群自己本身也是詐騙犯」等語。

孫天群不滿管碧玲侵害個人名譽，分別提起刑、民事告訴。刑事部分，管碧玲獲檢方不起訴確定，孫天群接著聲請交付審判，北院刑庭去年9月22日駁回聲請確定。孫天群亦對管碧玲提起民事訴訟求償160萬元，並要求刊登澄清聲明。

管碧玲指稱，已盡合理查證義務，否認言論憑空杜撰，且她是針對可受公評之事進行合理評論，並已提出相關媒體報導或PTT八卦版文章作為佐證；她也強調，該次記者會主要是為了反駁蔡正元的不實指控，即便與事實相左或誇張聳動，仍受言論自由保障，否認賠償責任。

台北地院認為，管碧玲當時手持看板及其言論內容，會讓大眾認為孫天群是詐欺慣犯，然而，管碧玲提出的新聞資料，都沒提到孫天群曾涉及詐欺案件，且網路文章僅推測孫天群可能有詐騙、吸金，無法作為證據，故判管碧玲應賠償16萬元，但不用刊登澄清聲明。管、孫不服，均上訴高等法院。

高院審理認為，王立強於2019年11月接受澳洲媒體採訪時表示，向心為中國人民解放軍在香港設立「中國新創投資」執行長， 指示他策動媒體及「網軍」為國民黨助選、推翻民進黨政府，導致向心同年11月26日被我國以涉嫌違反國家安全法為由，限制出境。

澳洲The Age報社電話採訪孫天群，孫表示，王立強說「是民進黨派邱義仁允諾給他一大筆錢，要他誣陷向心；我乃跟王立強說，如他公開說明上情，我會替他解決債務」等話。民進黨則委由管碧玲於2020年1月9日召開記者會，攻擊孫天群的言論不可信。

高院判決認定，孫天群傳述王立強的說詞，會使社會大眾產生民進黨陰謀編造中國指派向心干預、操縱選舉情節，藉以傷害國民黨選情的疑慮，進而影響選舉人投票意向，有妨害選舉公平性之虞，屬於攸關公共利益之事，該傳聞內容是否可信，當屬可受公評之事。

高院判決指出，因孫天群該說詞客觀上有傷害民進黨的信譽及選情之虞，民進黨必須即時導正視聽，以確保選舉公正。而管碧玲從網路搜集媒體報導孫天群牽涉多起詐欺案件的紀錄，用以攻擊孫天群的可信度，已盡查證義務，且管碧玲僅表示孫天群「涉嫌」詐欺，未直指孫確有詐欺前科，因此，管攻擊孫片面之詞不可信，並無不當聯結，也是善意表系言論，不構成侵權行為，改判勝訴免賠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法