影片曝光！ 轎車逼車機車 遭騎士連射5發辣椒彈

騎士疑不滿遭藍色轎車逼車，持辣椒彈發射器向駕駛連射5發。（擷取自FB「翻轉大台北交通違規」）

2023/10/31 16:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕社群粉專「翻轉大台北交通違規」昨天（30日）貼出一段影片，疑似因騎士按了1聲喇叭，即遭1輛藍色轎車逼車，轎車駕駛下車後，騎士因此拿出辣椒彈發射器向駕駛連射5發，網友一看紛紛留言喊「療癒」、「爽」、「舒壓」，但警方表示，2人互相提告，已依法送辦。

這則貼文標註「機車叭一下，四輪大爺就要這樣逼機車嗎？」並附上42秒的影片，從影片畫面可見，騎士的行車記錄器拍下他行駛在高雄市三民區九如一路外線上，左前方內線車道1輛藍色轎車疑似要右切到外側，騎士因此長按一聲喇叭，卻遭轎車駕駛開到前方兩度逼停，雙方在科工館前停車下，轎車男駕駛一下車，騎士立即遭他連發5次辣椒彈，轎車駕駛只好不斷閃避。

請繼續往下閱讀...

網友看完影片，底下留言幾乎一面倒的挺騎士，「奇怪了，要右轉不先切出來，一堆腦殘都喜歡從內側切出來直接右轉」、「哈哈。笑死，原來是下車要去搭客運啊」、「可是違規仔的車子沒有停好。要停好才能去搭客運」、「槍法真好」、「開啟戰鬥模式」、「今日最療癒」、「舒壓」。

對此，三民二分局民族所指出，事件發生在今年9月16日上午7點多，在三民區科工館前發生糾紛，警方獲報到場，現場僅剩楊姓轎車男駕駛（23歲），稱與李姓男騎士（35歲）發生行車糾紛，李男朝其比中指並以辣椒彈發射器射擊5發彈丸，所幸楊男僅輕傷，由救護人員現場處置，未送醫。

經警方追查，發現楊男與李男均沿九如一路往西行駛，楊男欲右轉禮明路時，與直行的騎士發生糾紛，雙方欲置路邊商談時，楊男遭李男射擊辣椒彈。楊男對李男提出刑法傷害、妨害名譽及恐嚇告訴；李男對楊男提出強制罪告訴，另查扣辣椒彈發射器1把，全案依法移送高雄地方檢察署偵辦。

藍色轎車駕駛遭騎士射擊辣椒彈，臉頸部留有傷痕。（民眾提供）

藍色轎車駕駛遭騎士射擊辣椒彈，臉頸部留有傷痕。（民眾提供）

警方查扣騎士的辣椒彈發射器1把。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法