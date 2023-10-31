飛機上行竊！中國籍「空中大盜」被逮還裝傻問︰怎麼了

中國籍汪姓「空中大盜」在機艙中行竊。（航警局提供）

2023/10/31 12:00

〔記者劉信德／桃園機場報導〕今年3月起迄今，航警局陸續接獲多起本國籍航空器上發生竊盜案，在逐一分析航程、機艙座位、旅客出入境資料後，鎖定一名中國籍汪姓男子頻繁搭機來台轉機涉有重嫌，於是派遣航警攜秘錄器登機蒐證，並於9月6日於東京返台班機降落後將他逮捕，這名中國籍「空中大盜」在我國航警出示證件、拘票後，還頻頻的問「怎麼了？」，完全沒料到老鼠尾巴早被逮個正著。

近半年來，班機竊案頻傳，航警經三個多月的分析、清查後，得知竊嫌犯案模式多挑選自亞洲、東南亞地區來台轉機至加拿大、法國等歐洲或美洲之長途航班，鎖定鄰近座位旅客，假借翻動座位上方機艙行李架自身行李之際，伸出第三隻手竊取他人之歐元、美金及日幣等財物，得手後還會塞回印尼盾、柬埔寨幣等廉價貨幣掩飾，不少旅客遭竊受害，航警接獲正式報案共有5起。

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航警成立專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦，鎖定一名中國籍汪姓男子，自今年起頻繁搭機來台轉機出境，深入分析搭機模式後，發現其航段轉機方式多此一舉，不符經濟效益，與一般旅客大不相同。比對後更發現，汪姓犯嫌之航程與多起案件的被害人航程相同，且座位均位於被害人附近，涉案嫌疑重大。

在鎖定汪嫌後，航警局派遣專案人員遠赴香港、東京等地境外部署，並商請我國籍航空公司配合偵辦，警方攜秘錄器喬裝旅客與汪嫌共同搭乘接續航班返台，經過長期在空中機上蒐證，掌握犯嫌犯罪證據，見時機成熟，於9月6日於東京返抵台灣班機降落後，緝捕這位空中大盜到案，並查扣竊得贓款日幣128萬及相關贓證物，全案以汪嫌涉嫌違反刑法加重竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

航警局呼籲旅客搭機時，須注意個人重要財物隨身攜帶，切勿把貴重物品放在機艙行李櫃，儘量放置於目視可及之處，避免財物遭竊影響出遊心情。

中國籍汪姓空中大盜遭逮，起出日幣128萬贓款。（航警局提供）

中國籍汪姓空中大盜遭逮，航警局起出日幣128萬贓款。（航警局提供）

在我國航警出示證件、拘票後，中國籍汪姓空中大盜還頻問「怎麼了？」（航警局提供）

中國籍汪姓犯嫌以來台轉機方式，鎖定鄰近座位旅客行竊。（航警局提供）

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