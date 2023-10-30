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控廣告公司擄人勒贖檢不起訴 超偶女歌手林鑫汝聲請再議

曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，今天下午與男友吳宗祐召開記者會，指控遭廣告公司以追討債務名義，逼迫簽下債務協議書，將名下房產做抵押才能獲釋。（記者陸運鋒攝）

曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，今天下午與男友吳宗祐召開記者會，指控遭廣告公司以追討債務名義，逼迫簽下債務協議書，將名下房產做抵押才能獲釋。（記者陸運鋒攝）

2023/10/30 17:38

〔記者陸運鋒／台北報導〕曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，今天下午與男友吳宗祐召開記者會，指控遭廣告公司以追討債務名義，逼迫簽下債務協議書，將名下房產做抵押才能獲釋，於是向對方提告擄人勒贖與恐嚇，而台中地檢署偵辦後，檢察官以罪證不足不起訴，但林已聲請再議，盼能還她清白。

林鑫汝泣訴，110年9月29日深夜11時許，與男友吳宗祐在台中市明義街巷子的便利商店門口，2人遭手槍抵著頭，連人帶車綁架，且當時她還帶著狗，而綁匪開到一處樹林換車後，再到他們到台中龍井民宅拘禁，並沒收他們的手機及矇著雙眼、綁著手腳，且一關就是3天。

林鑫汝表示，拘禁的期間，遭到綁匪的言語恐嚇，但最後從綁匪口中得知，是男友吳宗祐積欠債務的廣告公司所為，而她當時早已不是吳宗祐公司員工了，到了最後一天，該間公司的黃姓男子，要求他們簽完文件才能放他們走。

林鑫汝指出，於是黃男跟其中一名綁匪，押著他們到某律師事務所簽債務償還協議書，說要拿房子去抵押，因為當下非常害怕，也想趕快離開，所以才去了某代書事務所辦理房屋抵押。

林鑫汝說，被綁架過了將近1年，去年才對廣告公司負責人及黃男提告，但卻對方反告詐欺，因此遭到警方移送偵辦，但她認為僅僅是男友公司的員工、並非股東，債務與她也無關，不能因為是他的女友，就有義務負擔債務，就要被污衊為詐欺犯。

她說，本月20日收到台中地檢署針對提告擄人勒贖案所判的不起訴處分書，內心充斥著無助和痛苦，認為難道失去蒐證能力，就只能換來不起訴，而上週五已向台中地檢署提出再議聲請書狀。

據了解，林鑫汝與男友吳宗祐，因涉嫌共謀設立多家人頭公司，以買空賣空手法行銷詐騙，2017年至2020年獲利逾7千萬元，去年底被台北市警局刑警大隊依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，刑事局追查發現，境外詐團偽冒台灣公益團體「華山基金會」詐騙千萬善款案，背後又是吳宗祐成立的行銷公司，今年4至6月發動兩波搜索，逮吳男及共犯10人到案。

警方追查，吳以廣告公司名義有行銷需求，向電信業者申辦9萬多筆門號，利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能，由共犯羅楷傑等人，配合中國詐團成員，架設可插入多個SIM卡的「貓池」主機，接收蝦皮簡訊認證碼，創立1.3萬個蝦皮帳號。

吳宗祐則表示，遭到綁架後，對方公司派人出來，要求他向電信公司申請9萬多的門號，讓網軍公司洗評價，就可以還完7千萬元債務，自己並不知道為何會有詐欺行為，結果他們有人拿了錢回去也簽收了，最後還是不認帳。

曾參加超偶的女歌手林鑫汝，泣訴遭綁架經過。（記者陸運鋒攝）

曾參加超偶的女歌手林鑫汝，泣訴遭綁架經過。（記者陸運鋒攝）

吳宗祐表示，遭到綁架後，對方公司派人出來，要求他向電信公司申請9萬多的門號，讓網軍公司洗評價，就可以還完7千萬元債務，自己並不知道為何會有詐欺行為，但對方人拿了錢還是不認帳。（記者陸運鋒攝）

吳宗祐表示，遭到綁架後，對方公司派人出來，要求他向電信公司申請9萬多的門號，讓網軍公司洗評價，就可以還完7千萬元債務，自己並不知道為何會有詐欺行為，但對方人拿了錢還是不認帳。（記者陸運鋒攝）

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