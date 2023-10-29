台南市區2路段試辦取消機車兩段左轉 首日4車禍無涉試辦

警方在試辦路段向過往人車宣導取消機車兩段式左轉的安全行車方法。（圖：南市警局交通大隊提供）

2023/10/29 14:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府為改善機車行駛空間及用路環境，從10月28日起試辦為期6個月的部分路段（口）取消機車兩段式左轉，於中西區中正路（湯德章公園至康樂街沿線）及府前路段（南門路至中華西路沿線）推行，機車族無須再多待轉等候1個號誌時相才能通過路口。

轄區市警二分局統計分析，因取消機車兩段式左轉是市府重要試辦政策，28日試辦首日全天，警方統計得知這兩路段、31個路口共發生4件車輛車禍，「但沒有機車左轉時發生的車禍」。對此，警方表示會持續做統計分析，日後會提供市府做政策擬定的參考。

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市警局為避免試辦初期，部分駕駛人不熟稔行駛動線或有妨礙行車等疑慮，除於期前透過廣播、文宣及社群媒體等多元管道宣導「試辦原則」、「轉彎時注意要點」等安全觀念。該局亦於試辦首日規劃巡邏及交通崗計62班次，在路段沿線加強行車秩序維護及疏導，並指導用路人正確行駛行為，警方會持續針對試辦路段沿線交通秩序及行為態樣，滾動式檢討勤務及宣導作為，以維護用路安全。

市警局交通大隊表示，如機車族在這兩試辦路段仍做兩段式左轉的行駛，也不會有違規問題，請機車族放心。

市警局強調，雖然試辦的中正路及府前路段，騎乘機車不必待轉、可直接左轉通過路口，惟仍提醒所有機車駕駛人在轉彎時，應依相關交通法規注意3大守則，「第一，轉彎前應先啟動方向燈，提前駛入內側車道後再行左轉」、「第二，變換車道時應注意左後方來車，並禮讓先行，禁止突然的『切西瓜』變換車道」、「第三，轉彎前確認與對向來車之安全距離後通過」。

此外，在路口轉彎經過行人穿越道時，應注意有無行人通過，並禮讓行人保持3公尺以上（約1個車道寬）的距離，轉彎前注意以上3項原則，共同營造有秩序的行車環境，期望試辦後，能更加提升並改善機車族的用路品質。

警方在試辦路段向機車族宣導取消機車兩段式左轉的安全行車方法。（圖：南市警二分局提供）

警方在試辦路段向過往人車宣導取消機車兩段式左轉的安全行車方法。（圖：南市警局交通大隊提供）

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