台南市區2路段試辦取消機車兩段左轉 首日4車禍無涉試辦
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府為改善機車行駛空間及用路環境，從10月28日起試辦為期6個月的部分路段（口）取消機車兩段式左轉，於中西區中正路（湯德章公園至康樂街沿線）及府前路段（南門路至中華西路沿線）推行，機車族無須再多待轉等候1個號誌時相才能通過路口。
轄區市警二分局統計分析，因取消機車兩段式左轉是市府重要試辦政策，28日試辦首日全天，警方統計得知這兩路段、31個路口共發生4件車輛車禍，「但沒有機車左轉時發生的車禍」。對此，警方表示會持續做統計分析，日後會提供市府做政策擬定的參考。
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市警局為避免試辦初期，部分駕駛人不熟稔行駛動線或有妨礙行車等疑慮，除於期前透過廣播、文宣及社群媒體等多元管道宣導「試辦原則」、「轉彎時注意要點」等安全觀念。該局亦於試辦首日規劃巡邏及交通崗計62班次，在路段沿線加強行車秩序維護及疏導，並指導用路人正確行駛行為，警方會持續針對試辦路段沿線交通秩序及行為態樣，滾動式檢討勤務及宣導作為，以維護用路安全。
市警局交通大隊表示，如機車族在這兩試辦路段仍做兩段式左轉的行駛，也不會有違規問題，請機車族放心。
市警局強調，雖然試辦的中正路及府前路段，騎乘機車不必待轉、可直接左轉通過路口，惟仍提醒所有機車駕駛人在轉彎時，應依相關交通法規注意3大守則，「第一，轉彎前應先啟動方向燈，提前駛入內側車道後再行左轉」、「第二，變換車道時應注意左後方來車，並禮讓先行，禁止突然的『切西瓜』變換車道」、「第三，轉彎前確認與對向來車之安全距離後通過」。
此外，在路口轉彎經過行人穿越道時，應注意有無行人通過，並禮讓行人保持3公尺以上（約1個車道寬）的距離，轉彎前注意以上3項原則，共同營造有秩序的行車環境，期望試辦後，能更加提升並改善機車族的用路品質。