老公寓消防安檢未申報 住戶集體吃罰單大喊誇張

對於社區的消防安全設備，消防局要求維持在可使用狀態。（記者謝武雄攝）

2023/10/28 20:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕依規定集合式住宅每年11月前都要針對社區消防器材狀況進行申報，未申報者可罰款2萬元，消防局發現未申報社區都是無管委會社區，由於罰單要住戶共同分擔，導致住戶也四處陳情，為此消防局成立專案針對580處社區進行輔導，目前已有524處社區完成申報，其餘56家將持續輔導申報。

議員呂林小鳳表示，有住戶向她反映，居住的老舊公寓莫名其妙接到消防局的罰單，由於這些消防設施多年來都沒有人管理，也不知道怎麼申報，而且罰單金額2萬元，要住戶平均分攤，它們只有1、20戶住戶，大家都喊吃不消，希望消防局能以輔導代替處罰。

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消防局長龔永信表示，依據「消防安全設備檢修及申報辦法」，集合住宅每年11月必須完成申報，未依規定委託消防專業技術人員或專業檢修機構檢修可裁罰2萬元，一般設有管委會的社區，都會直接委託專業人員辦理，反倒是未設管委會的社區，根本不知道要申報，消防局才以專案進行輔導。

龔永信說，對於未設管委會的社區未申報者，除逐戶發宣傳單通知外，還會針對社區民眾召開說明會，說明申報的流程、方式，原則上，建議住戶成立管委會是最佳方案，不僅可專責單位負責，未來還可申請公寓大廈修繕補助，但未成立管委會者，只要協調專人負責即可。

據悉，社區消防安全設備，包含「緊急照明燈」、「出口標示燈」外，還有「室內消防栓」、「自動警報設備」、「自動灑水設備」、「自動排煙設備」，各社區狀況都不一樣，原則上只要原有的設備維持可使用狀態即可。

目前5樓（含）以下公寓，被歸類為非公共使用建物，未要求設置消防安全設備，只有6樓以上建物必須申報，針對56處未申報社區，將持續輔導其完成檢修申報。

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