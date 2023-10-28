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網路流傳越野車玩家高屏溪林園堤防競技 水利署將開罰並求償損失

網路今流傳越野車玩家高屏溪林園堤防競技，水利署將開罰2500至50000元並求償損失至少3萬元。（照片源自社會事新聞影音）

網路今流傳越野車玩家高屏溪林園堤防競技，水利署將開罰2500至50000元並求償損失至少3萬元。（照片源自社會事新聞影音）

2023/10/28 13:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕網路今流傳一群越野車玩家把高屏溪林園堤防當成競技場，造成堤防後坡草皮破壞，市府水利局今通報水利署第七河川分署將依違反水利法開罰2500至50000元，並依法求償損失至少3萬元。

網路社群社會事新聞影音今流傳一群越野車玩家近日把高屏溪林園堤防當成競技場，造成堤防後坡草皮破壞，經查堤防位於林園工業區外，靠近高屏溪出海口，堤坊高度大約3至4公尺，過去曾發生沙灘車違規闖入，這是首次發生越野車玩家把堤防後坡當成競技場。

市府水利局今通報水利署第七河川分署，七河分署今派員查看，堤防雖未受損，但後坡草皮被破壞，造成損失至少3萬元，將向這群越野車玩家求償。

七河分署今根據民眾爆料影片，認定這群越野車玩家行為違反水利法78條第6款規定，在指定通路外行駛車輛，強調林園堤防後坡禁止通行，更不得行駛於草皮，造成損害依法求償。

七河分署表示，由於影片拍攝越野車牌清晰，將發文警局提供車輛所有權人個資後，以公文立即通知車輛所有權人到案說明，將依違反水利法第93條之3，開罰2500至50000元。

七河分署並於現場設立告示牌，強調林園堤防後坡禁止通行，更不得行駛於草皮造成破壞，一經查獲將依違反水利法78條第6款，開罰2500至50000元罰款，並依法要求賠償損失。

網路今流傳越野車玩家高屏溪林園堤防競技，水利署將開罰2500至50000元並求償損失至少3萬元。（照片源自社會事新聞影音）

網路今流傳越野車玩家高屏溪林園堤防競技，水利署將開罰2500至50000元並求償損失至少3萬元。（照片源自社會事新聞影音）

水利署第七河川分署今派員查看，堤防雖未受損，但後坡草皮被破壞，造成損失至少3萬元，將向這群越野車玩家求償。（水利署第七河川分署提供）

水利署第七河川分署今派員查看，堤防雖未受損，但後坡草皮被破壞，造成損失至少3萬元，將向這群越野車玩家求償。（水利署第七河川分署提供）

水利署第七河川分署今派員查看，堤防雖未受損，但後坡草皮被破壞，造成損失至少3萬元，將向這群越野車玩家求償。（水利署第七河川分署提供）

水利署第七河川分署今派員查看，堤防雖未受損，但後坡草皮被破壞，造成損失至少3萬元，將向這群越野車玩家求償。（水利署第七河川分署提供）

水利署七河分署今於現場設立告示牌，強調林園堤防後坡禁止通行。（水利署七河分署提供）

水利署七河分署今於現場設立告示牌，強調林園堤防後坡禁止通行。（水利署七河分署提供）

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