軍情動態》越野車也能戰！烏將國產「反戰車飛彈」巧手變身

烏克蘭志願者在「彼得留拉越野車」上，加裝了由烏國路奇設計局於2013年所研發的「科薩爾」國產反戰車飛彈，新型的越野車，未來能夠摧毀俄軍戰車。（圖擷取自@RyszardJonski推特）

2022/05/17 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕自烏俄爆發戰事後，烏克蘭電視節目主持人普圖拉（Serhiy Prytula）便與軍方合作成立了「志願者供應中心」，號召有志之士為前線士兵，提供後勤等作戰援助。而該中心近日成功打造出一款加裝國產「反戰車飛彈」（ATGM）的越野車，增加烏軍戰力。

據《Defence Blog》報導，「普圖拉志願者中心」（Serhiy Prytula volunteer center）近日表示，其在「彼得留拉越野車」（Petliura buggy）上，加裝了由烏國路奇設計局（Luch Design Bureau）於2013年所研發的「科薩爾」（Corsar）國產反戰車飛彈，新型的越野車，未來能夠摧毀俄軍戰車。

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據報導，「科薩爾」反戰車飛彈是一款便攜式武器，其是針對打擊「主力戰車」（main battle tank）而設計，能摧毀固定與移動的現代裝甲目標，和爆破式反應裝甲（ERA），也可針對像是武器炮臺、戰壕中的坦克、輕型裝甲目標及直升機等精確目標攻擊。

報導指出，「科薩爾」飛彈透過雷射導引系統運作，其射程介於100至2500公尺之間，還能將「反戰車高爆彈」（HEAT）及「溫壓彈」（Thermobaric）的彈頭連接在一起，兩種彈頭串聯後，爆破威力可穿透至ERA裝甲下方55公分的位置。

Ukrainian buggies use Corsar missiles to kill Russian tanks. Corsar is a Ukrainian-made ATGM.This laser-guided missile has a range to 2500 m.Missiles are available with tandem HEAT and thermobaric warheads. A tandem HEAT warhead penetrates up to 550 mm behind ERA. pic.twitter.com/Yz3ikdvkvI — Junsupreme （@RyszardJonski） May 16, 2022

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