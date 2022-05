軍情動態》越野車也能戰！烏將國產「反戰車飛彈」巧手變身

2022/05/17 15:51

〔即時新聞/綜合報導〕自烏俄爆發戰事後,烏克蘭電視節目主持人普圖拉(Serhiy Prytula)便與軍方合作成立了「志願者供應中心」,號召有志之士為前線士兵,提供後勤等作戰援助。而該中心近日成功打造出一款加裝國產「反戰車飛彈」(ATGM)的越野車,增加烏軍戰力。

據《Defence Blog》報導,「普圖拉志願者中心」(Serhiy Prytula volunteer center)近日表示,其在「彼得留拉越野車」(Petliura buggy)上,加裝了由烏國路奇設計局(Luch Design Bureau)於2013年所研發的「科薩爾」(Corsar)國產反戰車飛彈,新型的越野車,未來能夠摧毀俄軍戰車。

據報導,「科薩爾」反戰車飛彈是一款便攜式武器,其是針對打擊「主力戰車」(main battle tank)而設計,能摧毀固定與移動的現代裝甲目標,和爆破式反應裝甲(ERA),也可針對像是武器炮臺、戰壕中的坦克、輕型裝甲目標及直升機等精確目標攻擊。

報導指出,「科薩爾」飛彈透過雷射導引系統運作,其射程介於100至2500公尺之間,還能將「反戰車高爆彈」(HEAT)及「溫壓彈」(Thermobaric)的彈頭連接在一起,兩種彈頭串聯後,爆破威力可穿透至ERA裝甲下方55公分的位置。

