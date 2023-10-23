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澎湖老農倒退鋤草掉落深井 受困2小時被警消救出

老翁跌落的井水，掩埋在草叢之中。（白沙警分局提供）

老翁跌落的井水，掩埋在草叢之中。（白沙警分局提供）

2023/10/23 14:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣警白沙分局講美派出所，晚間接獲110線上通報，白沙鄉中屯風力園區附近鄉間菜宅內有老農墜井事件，警消獲報趕抵，利用繩索將其固定後，才將受困2小時的老農救出來。

白沙警分局指出，曾在農改場服務的資深農民，日前下午5時許騎機車獨自1人在白沙鄉中屯風力園區附近鄉間菜宅內進行木瓜耕作。一路以倒退嚕方式鋤草，忘了後方草叢中有口深井，不慎失足後仰，卻不偏不倚的倒栽蔥摔落井內。

由於井水相當深，還好老農緊緊捉住抽水管保命，加上身著長袖衣物工作，因此摔落過程中，只有背部和左手肘觸及咾咕石砌建的井壁擦傷，未傷及頭部，井口雖小，所幸井下很寬，才能讓老農原本倒栽下去後，改將身體轉成頭上腳下，讓頭部露出水面，並抓住一根井內的抽水管，等待被人發現，沒想到一等就是2小時。

老農的家屬則是到晚上7時許用餐時間，見他遲遲未歸，心覺有異，於是出門尋找，在菜宅外發現他所騎乘機車，確認人在菜宅而入內尋找，才發現人已墜落井內，於是向110報案，並回家拿繩索要來救。所長林輝雄、警員陳志斌接獲通報後，立即趕往通報地點，與困在井中老農對談發現其意識清楚。在白沙消防單位到場後，由搜救隊員利用繩索將其固定，警消及現場人員協力將老農拉出水井，經檢視老農生命跡象穩定，由家屬陪伴返家休息。

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