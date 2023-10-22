「妳女兒哭的聲音很好聽喔！」 無賴男傳訊恐嚇女鄰判4月

基隆地院依恐嚇危害安全罪，判處江男有期徒刑4個月。（記者吳昇儒攝）

2023/10/22 14:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕家住新北市瑞芳區的江姓男子因與女鄰居相處不睦，竟於前年3月起，多次傳訊息恐嚇對方，甚至跑到鄰居家後面偷窺、徘徊，造成對方心理壓力，更傳訊息指稱女鄰居女兒哭聲很好聽，讓對方心生畏懼，憤而提告。基隆地院審結，依恐嚇危害安全罪，判處江男有期徒刑4個月。

檢警調查，江男多次傳訊息騷擾女鄰居，除了用對方女兒恐嚇外，還「誇讚」其身材動人，多次暗示想跟女鄰居發生關係，讓被害女子不堪其擾，只能報警處理。

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被害女子提供臉書訊息截圖給警方作為證據，另也調閱住家後面的監視器影像，證明有男子在後方偷窺，甚至還嘗試用手開門的畫面。

江男則向法官辯稱，只有傳部分訊息給女鄰居，有一些訊息是被人設計的，而且自己的手機被摔壞，沒有辦法提出佐證；監視器拍到的男子也不是自己，因為沒有穿過類似的衣物等語。

法官比對監視器畫面中男子的臉部特徵，發現和江男相似，且江男也多次傳訊息給女鄰居稱「後壁溝」（後面的水溝）等妳，因此認定江男就是偷窺的男子。

法官認為，江男說詞前後不一，雖稱部分訊息並非他所傳，但他無法舉證其臉書帳號有遭他人冒用情形，因此認定江男所辯是卸責之詞。

法官審理後認為，江男多次傳訊息給女鄰居涉及性愛暗示，表現出他對被害女子有交往興趣，隨時準備好與對方發生性交行為，讓一般正常女性觀覽後會產生嫌惡不快及不安，且江男多次在被害人住家徘徊、窺探、拉門，營造出緊迫盯人氛圍，讓被害女子的生活安寧、人身安全及性自主權受到壓迫，進而心生恐懼，因此認定江男觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑4月。

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