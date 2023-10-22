為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東市出現檢舉魔人 汽車停在騎樓被開30張罰單

民眾被人檢舉怕了，將停在騎樓的汽車包起來、機車用毛巾蓋車牌。（記者葉永騫攝）

民眾被人檢舉怕了，將停在騎樓的汽車包起來、機車用毛巾蓋車牌。（記者葉永騫攝）

2023/10/22 12:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自由路、和平路最近出現檢舉魔人，大量檢舉違規停車案件，有不少車主因為汽機車停在騎樓上被檢舉開單，短短二、三個月就收到30張的罰單，氣到大罵，也有車主因為家中之輩行動不便暫時違停也被拍照檢舉，搞的附近民眾人心惶惶，不得已只好在車牌上蓋紙板、毛巾避免又被拍照檢舉。屏東縣警局表示，警方接獲檢舉案一定要處理，由於違停是事實，只能開單告發，籲請民眾別再違停了。

住在屏東市的周姓民眾表示，最近屏東市自由路出現一名騎機車的檢舉魔人，針對汽機車違停在騎樓及人行道上拍照檢舉，有時還會打電話舉發，員警獲報後只能依違規開出罰單請車主繳納，附近鄰居因為將車子停在自家住宅的騎樓上被開罰10多張罰單，痛批連自己家門口都不能停，也有人收到30張罰單，氣到大罵檢舉魔人，也怪罪警方只會開單，住戶不得已停車後就蓋上紙板或毛巾，避免又被檢舉拍照。

一名住在和平路的王姓民眾指出，因為媽媽行動較不便，他會將車子開到家門口讓媽媽下車後再開到停車場停車，短短一分鐘就被檢舉魔人拍照檢舉，接到罰單時真的很生氣也很無奈。

屏東縣警局說明，違規停車依法可以檢舉，警方接獲檢舉後必須依法執行，確認檢舉案件符合規定就會製單告發，如果電話檢舉也會派人到場查看，如果違規也會開單，對於檢舉魔人的行為警方無法干涉，只能請民眾不要再違停了。

停在自家門口騎樓的汽車用紙板蓋起來防止檢舉魔人拍照。（記者葉永騫攝）

停在自家門口騎樓的汽車用紙板蓋起來防止檢舉魔人拍照。（記者葉永騫攝）

民眾停在家門口一分鐘讓長輩下車就被檢舉違停。（記者葉永騫翻攝）

民眾停在家門口一分鐘讓長輩下車就被檢舉違停。（記者葉永騫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
20分鐘被檢舉2次！車主嘆1隻牛剝2層皮 警︰第2張撤單
2023/09/14 08:48

20分鐘被檢舉2次！車主嘆1隻牛剝2層皮 警︰第2張撤單
鄰居糾紛互指檢舉達人 造就台南「最通暢騎樓」
2022/09/02 22:59

鄰居糾紛互指檢舉達人 造就台南「最通暢騎樓」

拚到延長賽 富邦長春賽泰國瓦拉川奪冠
檢舉達人大量檢舉違停惹議 高市警：違規違停還是會罰
2021/04/17 21:56

檢舉達人大量檢舉違停惹議 高市警：違規違停還是會罰
他3個月檢舉8千多件違規 高市議員、里長凍未條了
2021/04/16 20:07

他3個月檢舉8千多件違規 高市議員、里長凍未條了
桃園市檢舉違停開罰第1名 龜山復興北路「不意外」
2020/05/30 22:41

桃園市檢舉違停開罰第1名 龜山復興北路「不意外」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播