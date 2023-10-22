屏東市出現檢舉魔人 汽車停在騎樓被開30張罰單

民眾被人檢舉怕了，將停在騎樓的汽車包起來、機車用毛巾蓋車牌。（記者葉永騫攝）

2023/10/22 12:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自由路、和平路最近出現檢舉魔人，大量檢舉違規停車案件，有不少車主因為汽機車停在騎樓上被檢舉開單，短短二、三個月就收到30張的罰單，氣到大罵，也有車主因為家中之輩行動不便暫時違停也被拍照檢舉，搞的附近民眾人心惶惶，不得已只好在車牌上蓋紙板、毛巾避免又被拍照檢舉。屏東縣警局表示，警方接獲檢舉案一定要處理，由於違停是事實，只能開單告發，籲請民眾別再違停了。

住在屏東市的周姓民眾表示，最近屏東市自由路出現一名騎機車的檢舉魔人，針對汽機車違停在騎樓及人行道上拍照檢舉，有時還會打電話舉發，員警獲報後只能依違規開出罰單請車主繳納，附近鄰居因為將車子停在自家住宅的騎樓上被開罰10多張罰單，痛批連自己家門口都不能停，也有人收到30張罰單，氣到大罵檢舉魔人，也怪罪警方只會開單，住戶不得已停車後就蓋上紙板或毛巾，避免又被檢舉拍照。

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一名住在和平路的王姓民眾指出，因為媽媽行動較不便，他會將車子開到家門口讓媽媽下車後再開到停車場停車，短短一分鐘就被檢舉魔人拍照檢舉，接到罰單時真的很生氣也很無奈。

屏東縣警局說明，違規停車依法可以檢舉，警方接獲檢舉後必須依法執行，確認檢舉案件符合規定就會製單告發，如果電話檢舉也會派人到場查看，如果違規也會開單，對於檢舉魔人的行為警方無法干涉，只能請民眾不要再違停了。

停在自家門口騎樓的汽車用紙板蓋起來防止檢舉魔人拍照。（記者葉永騫攝）

民眾停在家門口一分鐘讓長輩下車就被檢舉違停。（記者葉永騫翻攝）

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