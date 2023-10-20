國道三竹田系統連環車禍回堵 5人受傷2月嬰命危

國道三竹田系統交流道連兩天晚間傳出意外，今天更傳出有人受傷，圖為待命的救護車返回萬丹方向。（取自高公局網站）

2023/10/20 23:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國道三竹田系統這兩天非常不平靜，昨天約晚8點時是發生火燒車意外，今天約9點半左右，更傳出連環車禍，不僅因此大回堵，還傳1名2個月的嬰兒命危，狀況危急。

國道三竹田系統昨天晚間8點左右，在南向415k處發生不明原因的火燒車事故，當時就曾出動大批警消前往灌救，所幸無人傷亡，不過，今天的這起連環車禍不僅地點接近，同樣位於南向的414.3k處，差距不到1公里，但已造成多人受傷甚至命危。

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屏東縣消防局表示，於今天晚間約9點半，接獲員警轉報於國道三號南下414.3公里附近及南下車道發生3輛車的車禍事故，且有多人受傷，經派遣竹田、萬丹、麟洛、潮州等分隊共計5車10人前往，消防人員到場後一度進行封閉，以利救援。

消防局指出，其中1名2月個大的嬰兒因在撞擊後失去生命跡象，潮州救護車趕緊載送至東港安泰醫院救治，而麟洛救護車載送1名女性50歲左腳開放性骨折且意識昏迷傷患至潮州安泰醫院；竹田救護車載送1名頭後方有撕裂傷、意識清楚的4歲男孩至屏基；萬丹救護車載送的32歲男性、43歲女性皆意識清楚至屏東榮總，共計載送5名傷者送醫。

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