無業媽催子女買房背貸款！ 網友建議「先顧好自己」

原PO表示自己身兼兩份工作，放假在家休息卻被無業的媽媽碎念買房的事；示意圖，圖與本文無關。（示意圖）

2023/10/20 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在論壇Dcard上發文，表示自己今年27歲，與家人一直以來都是租屋居住，目前由原PO爸每個月負責支出每月1萬元的房租及其他生活開銷，但最近爸媽看到政府推出40年房貸的方案後，開始動念想買房，時常催促原PO及姊姊要找時間看房，讓她無奈說道，「憑什麼要求我們要買房給她住」。

網友在《Dcard》以「被爸媽逼一起分擔買房」為題發文表示，表示自己今年27歲，家中有爸媽和姊姊，一家四口一直以來都是租屋居住，而自己媽媽自從結婚後就沒有真的出去工作過，所以到高中前一直由原PO爸賺錢提供給原PO及姊姊讀書，之後則都是申請學貸，目前家中由爸爸每個月負責支出每月1萬元的房租，還有水電費等開銷，而近日爸媽看到政府推出40年房貸的方案後，開始動念想買房，頻頻催其他家人要找時間看房。

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雖然原PO爸表示，若買了房子，他可以每月出1萬5千元的房貸，但原PO認為，家中的經濟狀況並不寬裕，自己的大學學費也是靠學貸，現在雖然出社會工作了，但每個月的薪水要支付車貸加保險、學貸，加上日常生活費等，大約要固定支出2萬元，她覺得家中的經濟現況要買房有點勉強，希望至少能等到自己還完車貸和學貸之後再考慮。

但原PO媽對於買房一事卻十分執著，天天都在提買房子的事，如果原PO休假時和朋友外出，甚至只是待在家休息，都會被自己母親碎念，「休假的時候都沒有想要去看房子」，讓原PO覺得非常無奈。

並透露自己兼職了兩份工作，有時甚至必須連續工作了15天以上才能有1天休假，反觀媽媽無業不用工作外，也沒怎麼做家務，在家都只是家看電視、吃飯和休息，這讓原PO不滿說道，「在享受的都是我媽，抱怨最多的也是我媽」、「憑什麼要求我們要買房給她住，以後背房貸都是我們在背？」

貼文吸引大批網友紛紛留言，「叫媽媽出去工作，再來一起分擔房子費用吧」、「不可能永遠被綁在家裡，這種事情找你討論，有餘力再答應」、「我覺得你可以趕緊搬出去」、「我覺得你照顧好自己就好」。

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