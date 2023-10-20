美式餐廳女員工控同事職場性騷8個月 檢不起訴讓她好無助

北市南港Citylink商場內某間美式餐廳女員工，昨在網路上表示自己被同事職場性騷達8個月。 （記者鄭景議翻攝）

2023/10/20 17:44

〔記者鄭景議／台北報導〕北市南港Citylink商場內某間美式餐廳女員工，昨在網路上表示自己被同事職場性騷達8個月，不但有「給X嗎」、「要幫我吹嗎」及討論她內衣顏色等噁心言語性騷，還有強牽手，從背後貼近等舉動，儘管已向檢警提告，但因言語性騷及碰觸部位非隱私部位，檢方作出不起訴處分，讓她無助又錯愕。

女員工表示，該名男員工於去年10月前來餐廳應徵廚房兼職員工，11月起開始會在上班時突然牽住她手，嘗試十指交扣，並在上班時段不停開黃腔，說出「你舒服嗎」、「可以親一下嗎」、「給幹嗎」的言語，甚至有一次問她「要幫我吹嗎」。

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儘管女員工都敷衍帶過，但這些行為卻愈發嚴重，除了在上班時突然靠近貼她，還有一次在眾多員工前討論她內衣顏色，讓她實在受不了，今年7月她將此事反映給公司並前往南港分局報警提告，而該名男員工則在她投訴前就向公司提出離職。

儘管女員工找出文字訊息及多名同事幫忙作證，但此案經過士林地檢署審理後，檢方認定言語、文字性騒擾或非強制親吻、擁抱、觸摸胸臀或其他隱私部位沒有刑責，只有行政罰則，予以不起訴。

女員工表示，她本想透過縣市主管機關提起申訴，但透過性騷擾防治專線詢問後，卻發現要非工作上的性騷擾才可以使用，因此變得投訴無門，也呼籲所有女性若被人用語言、行為騷擾，都要馬上拒絕，不要忍耐，每個人都要懂得自我保護。

儘管女員工找出文字訊息及多名同事幫忙作證，但士林地檢署仍因證據不足予以不起訴處分。 （記者鄭景議翻攝）

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