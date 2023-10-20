為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

美式餐廳女員工控同事職場性騷8個月 檢不起訴讓她好無助

北市南港Citylink商場內某間美式餐廳女員工，昨在網路上表示自己被同事職場性騷達8個月。 （記者鄭景議翻攝）

北市南港Citylink商場內某間美式餐廳女員工，昨在網路上表示自己被同事職場性騷達8個月。 （記者鄭景議翻攝）

2023/10/20 17:44

〔記者鄭景議／台北報導〕北市南港Citylink商場內某間美式餐廳女員工，昨在網路上表示自己被同事職場性騷達8個月，不但有「給X嗎」、「要幫我吹嗎」及討論她內衣顏色等噁心言語性騷，還有強牽手，從背後貼近等舉動，儘管已向檢警提告，但因言語性騷及碰觸部位非隱私部位，檢方作出不起訴處分，讓她無助又錯愕。

女員工表示，該名男員工於去年10月前來餐廳應徵廚房兼職員工，11月起開始會在上班時突然牽住她手，嘗試十指交扣，並在上班時段不停開黃腔，說出「你舒服嗎」、「可以親一下嗎」、「給幹嗎」的言語，甚至有一次問她「要幫我吹嗎」。

儘管女員工都敷衍帶過，但這些行為卻愈發嚴重，除了在上班時突然靠近貼她，還有一次在眾多員工前討論她內衣顏色，讓她實在受不了，今年7月她將此事反映給公司並前往南港分局報警提告，而該名男員工則在她投訴前就向公司提出離職。

儘管女員工找出文字訊息及多名同事幫忙作證，但此案經過士林地檢署審理後，檢方認定言語、文字性騒擾或非強制親吻、擁抱、觸摸胸臀或其他隱私部位沒有刑責，只有行政罰則，予以不起訴。

女員工表示，她本想透過縣市主管機關提起申訴，但透過性騷擾防治專線詢問後，卻發現要非工作上的性騷擾才可以使用，因此變得投訴無門，也呼籲所有女性若被人用語言、行為騷擾，都要馬上拒絕，不要忍耐，每個人都要懂得自我保護。

儘管女員工找出文字訊息及多名同事幫忙作證，但士林地檢署仍因證據不足予以不起訴處分。 （記者鄭景議翻攝）

儘管女員工找出文字訊息及多名同事幫忙作證，但士林地檢署仍因證據不足予以不起訴處分。 （記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
法官涉性騷新進女法官 蔡明宏移付懲戒 建議撤職
2023/10/20 05:30

法官涉性騷新進女法官 蔡明宏移付懲戒 建議撤職
陳建州二度出庭撇性騷 大牙心情曝光「備戰這件事」
2023/10/19 16:44

陳建州二度出庭撇性騷 大牙心情曝光「備戰這件事」

NISSAN X-TRAIL輕油電 好料完勝同級
曝蔡明宏性騷建議撤職理由 法評會重轟︰缺乏自省不適任法官
2023/10/19 13:30

曝蔡明宏性騷建議撤職理由 法評會重轟︰缺乏自省不適任法官
NONO「下面真的很大」？網提吳亦凡名言狂酸：你忍一下
2023/10/19 11:02

NONO「下面真的很大」？網提吳亦凡名言狂酸：你忍一下

Global Mall《18週年慶》第二波 最高回饋18%
性騷年輕貌美女員工 健身中心負責人判賠
2020/02/23 00:08

性騷年輕貌美女員工 健身中心負責人判賠
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播