「中國好聲音」歌手周深搭訕？ 女鐵粉遭詐5萬報警

A小姐10月初在臉書通訊軟體收到1名暱稱Zhou Shen的網友搭訕。（金門警方提供）

2023/10/20 17:21

〔記者吳正庭／金門報導〕果真明星魅力無法擋？金門1名女子在臉書接獲自稱是中國歌手「周深」搭訕，還應允來金門旅遊，但一週「見面費」即高達12萬元，女子預付5萬元訂金仍不得要領，最後在家人提醒下終於夢醒，向警方報案。

金城警分局表示，家住金城鎮的A小姐10月初在臉書通訊軟體收到1名暱稱Zhou Shen的網友搭訕，對方自稱是中國明星「周深」，並提供LINE ID供A小姐加入；A小姐剛好是「周深」粉絲，少女心迸發，不疑有他，不僅加LINE，還邀請「周深」到金門旅遊。

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對方表示要跟管理團隊聯繫，團隊人員要求A小姐先匯款5萬元訂金才能安排，A小姐匯款後，團隊人員不斷以其他理由要求A小姐繼續支付費用，最後家人察覺有異，直接告訴女子「那位明星不會來金門」、「這是詐騙」，女子這才從夢中驚醒，前往金城分局報案。

警方根據女子收到要求支付的「見面費」詐騙文指出，要和「周深」碰面，1週的見面費是4000美元、2週見面會的費用是6100美元、一個月的見面費1萬0105美元。

真正的周深本尊是1名中國歌手，2010年在網路唱歌獲得關注，2014年參加《中國好聲音》出道，2016年以一首「大魚」，以美聲結合流行樂唱腔勇闖歌壇。

金城分局長方子欽說，網路世界真假難辨，在沒有確認對方真實身分前，尤其是牽涉到金錢，一定要保持戒心，提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

A小姐10月初在臉書通訊軟體收到1名暱稱Zhou Shen的網友搭訕。（金門警方提供）

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