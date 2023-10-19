網紅「老闆娘沛蒂姐」拍反詐宣導片 3步驟教你守住辛苦錢

中壢警分局特別邀請廣受青少年及社會人士喜愛的網紅直播主「老闆娘沛蒂姐」拍攝反詐騙宣導短片。（中壢警分局提供）

2023/10/19 19:51

〔記者李容萍／桃園報導〕近年詐騙案件層出不窮，內政部警政署統計去年詐騙手法前3名包括假網拍、假投資、解除分期付款，桃園市警察局中壢警分局為讓民眾了解各種詐騙手法，達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大方向，邀請網紅直播主「老闆娘沛蒂姐」拍攝反詐騙宣導短片，請民眾接到可疑詐騙電話，牢記「一聽、二掛、三查證」，同時牢記別依指示操作ATM、網路銀行或提供遊戲點數卡序號及密碼等，避免辛苦錢落入詐團手中。

中壢警分局長唐嘉仁表示，經統計，解除分期付款名列第3名，遭詐騙被害人年齡介於18至40歲，財損金額幾萬元不等，詐騙集團於網路竊取個資及交易記錄，假冒客服及銀行人員撥打電話給被害人，誆稱訂單出錯、工作人員輸入錯誤導致重複分期扣款、設定成批發商、購買多組商品等。

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詐騙集團慣用伎倆，包括要民眾必須配合操作ATM、網路銀行或購買遊戲點數卡才能解除設定，而被害人若依指示操作ATM、網路銀行或是提供遊戲點數卡序號及密碼，帳戶內款項很快轉出，往往遭到對方封鎖後才驚覺被詐騙，欲哭無淚。

中壢警分局偵查隊邀請「老闆娘沛蒂姐」拍攝反詐騙宣導短片，短片中除宣導反「解除分期付款」，更分享自身經營商品網站，曾經遭詐騙集團竊取個資及交易記錄，接獲客戶詢問為什麼還要再提供銀行帳戶資料，驚覺網站遭駭客入侵，立即通知網站公司更新，並發送防詐簡訊提醒每一位客戶，避免其他客戶遭詐騙。

「老闆娘沛蒂姐」呼籲民眾接獲來電號碼開頭顯示為+886，務必要小心，很有可能是跨境詐騙電話，一旦遇到疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙諮詢專線詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中壢警分局特別邀請廣受青少年及社會人士喜愛的網紅直播主「老闆娘沛蒂姐」（中）拍攝反詐騙宣導短片。（中壢警分局提供）

中壢警分局特別邀請廣受青少年及社會人士喜愛的網紅直播主「老闆娘沛蒂姐」拍攝反詐騙宣導短片。（中壢警分局提供）

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