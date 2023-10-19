「基泰帝景」造成鄰損 基泰建設等二審判賠72萬

北市信義區「基泰帝景」大樓建案被控造成鄰損，一審判決基泰建設等3人應修復鄰損，並賠償房屋交易價值減損69萬2千多元確定，高等法院今再判基泰建設等3人應賠償72萬8千多元。

2023/10/19 13:41

〔記者楊國文／台北報導〕北市中山區大直街94巷海砂屋都更案「基泰大直」疑因施工未做大底，工地坍塌，導致鄰近一棟公寓直接塌陷，造成嚴重工安事故，而基泰建設多年前在北市信義區的「基泰帝景」大樓建案，也被一位女鄰居指控因施工不當造成牆面裂縫、地坪滲水等鄰損而求償，一審已判基泰建設、承造興建工程的森城公司、建築師應連帶將牆面、地坪裂縫等鄰損修復，並賠償房屋交易損失69萬2千多元確定，高等法院今再判基泰建設等3名被告應賠償女鄰居72萬8千多元，可上訴。

基泰帝景大樓社區，位於鄰近北市府的台北市信義區吳興街600巷，是13年屋齡的大樓，總戶數為73戶，因鄰近捷運世貿中心站、象山站間，交通便利，據了解，近年來實價登錄價格約每坪65萬元。

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解姓女子指控，她是基泰帝景大樓社區的鄰近住戶，基泰建設是該基泰帝景建案的起造人，周男為該建案的建築師、設計及監造人，並由森城公司承攬該建案的全部興建工程。

不過，森城公司施作擋土排樁工程、開挖等施工行為，造成她的房屋有地坪滲水、積水、圍牆側地坪滲水、頂版裂縫、牆面裂縫、地坪裂縫、新建圍牆、鐵門及鋁窗、地層疏鬆含水、樑柱破損及傾斜等損害，基泰建設、森城公司、周姓建築師等3人均應負起共同侵權責任，訴請基泰公司等3人應連帶修復屋損以回復原狀，另請求連帶賠償691萬多元。

台北地院判決基泰建設、森城公司、周姓建築師應連帶將解女房屋的牆面、地坪裂縫、鐵門及鋁窗、地層疏鬆含水等區域等損害修復，並賠償房屋交易損失69萬多元確定，基泰建設等3人未上訴而確定。不過，解女對敗訴部分不服，上訴高等法院。

高院審理認為，參酌原審囑託台北市結構技師公會鑑定的結果，森城公司施工行為確實造成解女房屋受有頂版裂縫、牆面裂縫、地坪裂縫、新建圍牆、鐵門及鋁窗、地層疏鬆含水等損害，基泰公司等3人應負共同侵權行為責任，核算出基泰建設等3人應連帶賠償損害金額為116萬1451元，扣除解女已受領森城公司所提存的款項43萬3029元後，判決基泰建設等3人應連帶給付72萬8422元。可上訴。

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