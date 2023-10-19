高雄大貨車酒駕肇事逃逸 攔查不停撞護欄翻車受困

劉男酒駕肇事逃逸，見警攔查仍不停，擦撞護欄翻車受困落網，警方酒測超標將他移送法辦。（讀者提供）

2023/10/19 07:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市劉姓男子今天凌晨酒後駕駛大貨車，於鳳山區南華、和成路口，擦撞1輛自小貨車後，往國道一號南下逃逸，鳳山警方一路鳴笛攔查至金福路匝道口，劉男擦撞護欄翻車受困，經破窗救出酒測超標，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，劉姓男子（35歲）昨天深夜11時許，與友人於鳳山區熱炒店喝了7、8瓶啤酒，竟酒後駕駛大貨車上路，今天凌晨0時50分於鳳山區南華、和成路口，與1輛自小貨車發生擦撞後，往國道一號南下逃逸。

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鳳山警分局南成派出所警員巡邏經過鳳山區南華、和成路口，發現劉男肇事逃逸，警方鳴笛開警示燈，一路攔查不停，警方一路尾隨追車，並通報線上警網，加入攔截圍捕行列。

警方線上攔截圍捕追車，至國道一號往金福路匝道口，劉男駕車疑似車速過快，轉彎時重心不穩，擦撞護欄導致翻車，車上所載物品散落一地。

警消到場破窗救人，劉男命大未受傷，許姓乘客（22歲）手部輕傷，救護人員將他送醫治療，所幸沒有生命危險。

警方現場對劉男實施酒測，果然酒測值超過法定標準值，劉男坦承酒駕及肇事逃逸，警訊後將他依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉男酒駕肇事逃逸，見警攔查仍不停，擦撞護欄翻車受困落網，警方酒測超標將他移送法辦。（讀者提供）

劉男酒駕肇事逃逸，見警攔查仍不停，擦撞護欄翻車受困落網，警方酒測超標將他移送法辦。（讀者提供）

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