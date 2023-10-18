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上訴逾期讓林杏兒確定當選 法務部要求各地檢署注意時效

法務部政務次長蔡碧仲表示，已請各地檢署注意時效問題。（記者吳政峰攝）

法務部政務次長蔡碧仲表示，已請各地檢署注意時效問題。（記者吳政峰攝）

2023/10/18 18:36

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檢方上訴遲誤1天 台北市議員林杏兒確定當選有效

〔記者吳政峰／台北報導〕前國民黨中常委蕭景田去年涉以現金1萬元行賄9名里長候選人，助時任國民黨發言人的林杏兒當選台北市議員，士林地檢署除以違反選罷法「投票行賄罪」起訴蕭景田等11人，並對林杏兒提起當選無效訴訟，未料卻因上訴延誤1天，被高等法院駁回，讓林確定當選議員。法務部政務次長蔡碧仲18日表示，將要求各地檢署注意時效。

蔡碧仲指出，已督請高檢署詳細調查本案相關流程，而士檢收到裁定後，也將詳閱研析理由，做適當處置，法務部已要求各地檢署未來處理這類案件時，務必注意時效，避免類似情況再度發生。

蔡碧仲表示，之前已要求最高檢察署嚴格查緝及追訴賄選等妨害選舉案件，如果涉及到民事的當選無效之訴，檢察官也須積極提起，統計去年的地方公職人員九合一選舉資料，各地檢已提起192件當選無效之訴，法務部也請檢察官針對所有妨害選舉案件，秉持著毋枉毋縱的態度客觀公正執法。

士檢提起林杏兒當選無效之訴，一審士林地院認為，檢方無法證明蕭景田行賄前，有先跟林杏兒聯絡等可疑情形，7月間判林當選有效。士檢不服，提起上訴，未料竟因遲誤1日（民事訴訟法規定，上訴期間為20日，自送達判決後起算），日前遭高院駁回確定。

高院指出，一審判決7月18日送達士檢，由收發室人員以受僱人身分，在送達證書上蓋用「臺灣士林地方檢察署收狀章」予以收受，而因士檢跟士院在同一地址，投遞上訴狀無須加計郵寄在途期間，故本件上訴期間算至8月7日（星期一）已屆滿，士檢遲至8月8日始提起上訴，已逾上訴期間，上訴不合法，應予駁回，全案確定。

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