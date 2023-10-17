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新店裕隆城驚傳「磚塊掉落」！情侶逛街身後發出巨響險遭砸傷

「新店裕隆城」一樓有磚塊從樓上墜落，險些砸到一對情侶，引起大量民眾圍觀。事後一名工作人員推著一台推車，正在將掉落的磚塊碎片撿起放入車內。（圖擷取自Dcard）

「新店裕隆城」一樓有磚塊從樓上墜落，險些砸到一對情侶，引起大量民眾圍觀。事後一名工作人員推著一台推車，正在將掉落的磚塊碎片撿起放入車內。（圖擷取自Dcard）

2023/10/17 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新店的「YES!LIFE裕隆城」於9月28日正式開幕，最吸睛的為占地1.9萬坪，號稱全亞洲最大的「誠品生活新店」。然而，15日有一對情侶在開幕不到一個月的「新店裕隆城」一樓逛街時，險些遭樓上墜落的磚塊砸中，引起大量民眾圍觀，所幸未造成任何人受傷。

一名女網友15日在Dcard發文表示，下午4點和男友在新店裕隆城的一樓拍照，突然傳來一聲巨響，地板也微微震動。起初，原PO誤以為樓上有東西被弄倒，但轉頭後發現，「樓上牆邊的一塊磚頭直接硬生生砸在地板上斷成幾截」。原PO指出，如果他們稍微走慢一點，可能就會被磚塊砸傷，後果不堪設想。

儘管這次事件沒有造成任何人受傷，仍令原PO感到相當震驚。她痛批，新店裕隆城開幕不到一個月，卻發生這樣的事情太誇張，「今天是我第一次去，應該也是最後一次了啦，都不知道該說幸運與否了」。

最後，原PO附上一段影片，指出磚塊掉落地點。根據影片內容顯示，一名工作人員推著一台推車，正在將掉落的磚塊碎片撿起放入車內，而四周有大量民眾圍觀。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「做車不行，蓋購物中心也不行..」、「還好沒有人被砸中」、「記得去廟裡拜拜，吃吃豬腳麵線，去去霉運」、「台灣已經可悲到連走在路上都要多注意什麼，做工程的安全措施要做好才能預防這種事發生吧，怎麼要反過來注意…」。

對此，根據《三立新聞》報導，裕隆城澄清表示，經確認掉落物為壁面小磁磚，賣場已再次全面檢測，以確保安全無虞。

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