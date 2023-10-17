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民事執行案件增17.9％ 終結日數減少1.9日

司法院民事廳廳長周玫芳說明「執行續造計畫啟動5週年成效」。（記者吳政峰攝）

司法院民事廳廳長周玫芳說明「執行續造計畫啟動5週年成效」。（記者吳政峰攝）

2023/10/17 14:48

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院17日舉行例行記者會，說明「執行續造計畫啟動5週年成效，民事廳廳長周玫芳表示，去年民事執行案件比前年增加17.93%，但透過執行續造計畫，平均終結日數已從2019年平均終結一件需23.6日，縮短至去年需21.7日，減少約2日。

周玫芳說明，2021年的民事強制執行事件收件數為143萬8382件，2022年增加到163萬3134件，增幅為17.93%；今年1到8月新收119萬0575件，也比去年同期的105萬6196件增加12.72%。

周玫芳表示，司法院2017年9月起啟動執行續造計畫，致力於提昇強制執行程序的效率與便利，透過修訂相關行政規則、編修實務參考手冊、建立教育訓練及觀摩講習、妥善運用數位科技、建立與行政機關橫向聯繫管道等機制，使地院民事執行處成為效能型組織。

周玫芳指出，打造執行續造計畫已屆滿5年，期間陸續完成執行程序行政規則修訂、編修民事執行實務參考手冊、民事執行文書格式例稿手冊、執行司法事務官常用例稿手冊、民事執行法令彙編等書籍，其中自2019年出版印行「民事執行實務參考手冊」以來，已陸續提供2401套書，供各地院辦理執行業務人員參考。

周玫芳強調，今年各地院民事執行處每月新收案件數仍大幅增加，如何持續提昇效能，是司法院相當重視的議題，將持續推動明確規範一致性適用項目、建構民事執行處為效能型組織、更新標準化流程、執行程序電子化，未來也會積極蒐集各界建議，適時研議相關措施，以保障人民權益。

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