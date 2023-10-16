承包2軍校膳食爆食物中毒 梓官區漁會理事長判刑

梓官區漁承包軍校膳食，爆出食物中毒，理事長遭橋頭地院判刑3月。（記者蔡清華攝）

2023/10/16 12:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市梓官區漁會承包空軍官校、及陸軍官校伙食供膳事務，分別在前年8月、及去年8月間，發生學生食物中毒事件，經衛生局採檢食物發現大腸桿菌、及沙門氏菌，梓官區漁會負責人理事長蕭清山未克盡監督、注意義務，被依違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，判刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，蕭清山負責綜理、管理及監督梓官漁會各項業務，梓官漁會承包高雄市岡山區空軍軍官學校及高雄市鳳山區陸軍軍官學校之伙食人力勞務契約，負責該二校伙食供膳事務。

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前年8月25日，員工在空軍官校廚房烹製餐點時，將染有沙門氏菌食材製成餐點供該校師生食用，致部分學生陸續發生噁心、腹瀉等症狀，即分別就醫接受治療。

去年8月17日，員工在陸軍官校廚房烹製餐點時，又將染有大腸桿菌、仙人掌桿菌等食材製成餐點供該校師生食用，致部分學生發生腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，送醫接受治療，兩案發後衛生局介入調查，經採檢食物、及發病學生，化驗檢出大腸桿菌、沙門氏菌等污染病源。

蕭清山坦承犯行，且已賠償2校學生就醫費用，但對其所供應之食品未克盡監督、注意義務，橋頭地院依違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，判刑3月，緩刑2年，並支付國庫8萬元。可上訴。

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