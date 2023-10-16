前北市聯醫藥劑部主任陳立奇涉詐公款 被判撤職停止任用2年

北市聯合醫院前藥劑部主任陳立奇。（資料照）

2023/10/16 11:10

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市立聯合醫院藥劑部主任陳立奇，被控利用委外辦理4件社區整合式長照藥事服務計畫的勞務採購案，主導不實發包、驗收及經費核銷，致計畫補助經費有近半數款項，均流向由他擔任董事並對財務實質掌控的基金會帳戶，因繳回犯罪所得，被依利用職務機會詐取財物罪」判2年刑、褫奪公權2年、緩刑5年；懲戒法院日前再判他撤職，停止任用公務員2年。

判決指出，陳立奇於2013年6月至2019年1月間擔任部主任期間，利用北市聯醫藥劑部2015年辦理「社區整合式長照藥事服務計畫」等4件勞務採購標案機會，與當時北市聯醫藥劑部藥品管理組主任共謀，提供不實單據、文件，供臨床藥學會製作不實憑證以辦理該4件標案的請款，再由陳立奇或藥管組主任完成各標案驗收，使不知情的北市聯醫將4件標案的金額76萬8000元、81萬9990元、88萬元、67萬元均匯給臨床藥學會，造成北市聯醫的損害。

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陳立奇於高院審理期間認罪，高院認為陳立奇犯後態度良好，深具悔意，考量他是因一時失慮犯罪，已坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，應無再犯之虞，將其涉犯利用職務機會詐取財物罪等4罪均減輕其刑，判2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑5年，向公庫支付80萬元。

行政責任部分，監察院表示，陳立奇於明知計畫中藥事訪視或送藥到宅等履約行為，並非由得標廠商執行，而是由該院所屬各院區藥師依他的指示負責執行，卻指示同仁協力完成各採購案所要求的各項驗收資料，包括統計分析、成果發表記者會及宣導廣告，以權充驗收資料，再由他授權藥管組主任辦理相關採購案驗收。

監察院指出，陳立奇授意其擔任董事的文教基金會的蕭姓執行長，協助開立或蒐集諸多不實的憑證單據，供得標廠商辦理經費核銷之用，致4件採購案經費總計300餘萬元中，有近半數（152萬3000元）款項均流向該基金會帳戶，與各該採購案需求說明的經費編列，均以支付實際執行訪視的藥師訪視費為大宗，顯有不符，故提起彈劾。

懲戒法院認為陳立奇確有違失，且除了刑事犯罪，另違反公務員服務法，情節重大，日前評議後判處撤職，停止任用公務員2年，可上訴。

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