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首頁　>　社會

印刷廠小開染毒入不敷出 開賓士車販毒遭警三面包夾逮捕

警方將黃嫌圍捕到案。（警方提供）

警方將黃嫌圍捕到案。（警方提供）

2023/10/15 20:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子是印刷廠小開家境優渥，卻因染毒後經濟入不敷出，竟開著母親名下的賓士車販毒牟利，警方經跟蒐掌握他與買家毒品交易時地趕往，三面包夾將企圖衝撞偵防車逃竄的黃嫌圍捕到案，起出「內衣教父」、「蠟筆小新」毒咖啡包等證物，全案近日經檢方偵結起訴。

台中市刑大偵一隊副隊長陳登義今天表示，該隊日前網路巡邏時，發現有藥頭暱稱「華燈初上」、「業績長紅」進行毒品交易，進一步查出藥頭身分是30歲黃姓男子，經查，黃男家裡經營印刷廠，經濟優渥，惟染上施用毒品惡習後，經濟入不敷出，索性下海從事運毒、販毒牟利，並提供自己的吸毒花費所需。

案經警方運用台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，並輔以現場跟蒐掌握黃男行蹤，8月中旬當日晚間，趁黃男駕駛母親名下賓士車，前往北屯區松竹南街交易毒品之際，利用現場地形，駕駛偵防車分別前方、後方及左側三面包夾，惟黃男仍衝撞前後偵防車意圖逃離現場，所幸警方事先慎密部署，順利將其圍捕到案。

警方同時當場查扣「內衣教父」、「MONCLER」及「蠟筆小新」包裝毒咖啡包40包（毛重204公克）、販毒所得5500元、手機1支等贓證物，訊後依毒品罪嫌送辦，而全案也在近日由檢方偵結起訴。

警方呼籲，新興毒品無論是咖啡包、果汁包或是茶包，經常以精美又新潮包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，猝死風險極高，切勿因一時好奇嘗試，另販毒更是罪加一等，民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護本市治安。

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警方逮到黃嫌後上銬。（警方提供）

警方逮到黃嫌後上銬。（警方提供）

警方查扣的「內衣教父」毒咖啡包。（警方提供）

警方查扣的「內衣教父」毒咖啡包。（警方提供）

警方查扣的「MONCLER」毒咖啡包。（警方提供）

警方查扣的「MONCLER」毒咖啡包。（警方提供）

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