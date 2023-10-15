民防義警年紀都偏大！ 警政署：持續爭取福利推動年輕化

警政署持續推動民防義警義交年輕化。（記者姚岳宏攝）

2023/10/15 19:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署於年初啟動多元召募年輕化民力工作，請各縣市警局動員，廣泛邀請年滿18歲以上、40歲以下熱心公益民眾，志願加入民防、義警團隊，大半年來雖年齡層稍有降低，但距離目標仍有一段距離，警政署今指出，將強化更貼近實用的訓練內容，並持續協調各警局積極向地方政府替協勤民力爭取福利（如協勤費、裝備添購等），以吸引更多民眾加入民防團隊。

有媒體統計，近5年六都民防人力，除桃園外都呈現減少，尤其新北、台南、高雄三都人數顯著減少，且六都民防平均年齡都超過50歲，還「除舊不新」，有民防幹部說，政府今年雖號召「熱血青年」加入，但誘因仍不足。

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警政署表示，今年適逢整編年，經各地方政府積極召募，民力年輕化成長人數計有1036人，為持續推展民力多元化召募，除現有法制規定的提供「福利互助」、「協勤費」、「授予志願榮譽卡風景區半價優惠」及「聯誼費用」等福利，警政署正研議如加入「緊急初級救護與自救」、「資訊安全」及「基本防禦技能」等，對年輕人具吸引力之訓練課程。

警政署強調，警察勤務向來繁重，支援協助事項亦多，希望能由民防、義警及義交人員協助，擔負部分工作，如協助警察值班、陪同警察巡邏及疏導交通等，警民合作，一起成為維繫社會安定不可或缺的重要力量。

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