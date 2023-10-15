當沖上癮！男友股票慘賠200萬不夠 還想向女友借30萬

一名女網友抱怨男友喜歡玩當沖，最後違約交割還要跟她借30萬元，不借還遭對方嗆聲。示意圖，圖與本文無關。（歐新社）

2023/10/15 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在發文抱怨，自己交往8年的男友當沖賠了200多萬，現在又爆出違約交割還差30萬，要求原PO借錢來付，讓她無奈表示「不借給男友錢是我的錯嗎？」

據原PO在《匿名公社》發文表示，與男友交往8年，生活開銷都是AA制，而男友近日卻突然跟原PO說，自己朋友有推薦一檔股票可以購入，遭對方詢問要不要一起購買，但原PO卻有種不祥的預感，並透露男友在今年3月已經玩股票當沖賠了200多萬元，原PO當時還幫忙付了50萬元左右，那時候一度鬧到要分手，但男友跪著承諾「以後不會玩當沖，會好好存錢買房子」。

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之後在原PO逼問之下，男友坦承「今年7月中又跟朋友玩股票，一開始有賺錢，但後來沒來得及買在低點，當天又沖不掉，明天差30萬元就會違約交割，現在借不到錢」，要原PO先借他或是幫他借錢。

原PO聽聞後勃然大怒，因男友曾跪著發誓不會再玩股票，也說好年底要買房一起存頭期款，但現在不但錢全賠光，反而還需要跟人借錢來付交割款。

沒想到男友聽完原PO的話卻說「早知道妳不會借，我媽果然沒說錯，我媽早就拿錢給我了，不像妳這樣，而且我媽還說交那個女朋友有什麼用？賺錢也不會孝敬長輩，也不會幫我」。

這讓原PO傻眼說道，「我還沒跟他結婚，也不是他媽媽，到底憑什麼要借他錢，更何況50萬他還沒還我」。而對方一聽到這些話，覺得原PO把50萬看的比這8年感情重，認為原PO沒有心要跟他一起過下去，還撂下狠話「既然要提錢那大家分手算了」。

貼文一出，網友一面倒勸她趕快分手，「這種不分手是要留著生利息嗎？」、「以為分手就不用還錢嗎？」、「50萬跟他要回來，然後趕快分手」、「與其要把錢白白送給人家花，還不如自己花還比較爽」、「早點分手，不要浪費時間在這種人身上」、「這種玩法只有0次和無限次」、「感覺對他而言妳就是棵搖錢樹」。

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