10/14 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（10月14日）開獎的第112000246期雙贏彩、第112000246期今彩539，頭獎均摃龜。

2023/10/14 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月14日）開獎的第112000246期雙贏彩、第112000246期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000246期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、08、13、15、16、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1279注中獎，每注可得100元。

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第112000246期今彩539中獎號碼為「01、04、08、16、26」，頭獎摃龜；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共7180注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8653注中獎，每注可得50元。

第112000246期39樂合彩中獎號碼為「01、04、08、16、26」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬765注中獎，每注可得1125元。

第112000246期3星彩中獎號碼為「161」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000246期4星彩中獎號碼為「8489」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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