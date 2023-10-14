為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

10/14 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（10月14日）開獎的第112000246期雙贏彩、第112000246期今彩539，頭獎均摃龜。

今晚（10月14日）開獎的第112000246期雙贏彩、第112000246期今彩539，頭獎均摃龜。

2023/10/14 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月14日）開獎的第112000246期雙贏彩、第112000246期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000246期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、08、13、15、16、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1279注中獎，每注可得100元。

第112000246期今彩539中獎號碼為「01、04、08、16、26」，頭獎摃龜；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共7180注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8653注中獎，每注可得50元。

第112000246期39樂合彩中獎號碼為「01、04、08、16、26」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬765注中獎，每注可得1125元。

第112000246期3星彩中獎號碼為「161」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000246期4星彩中獎號碼為「8489」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
10/14 雙贏彩、今彩539開獎啦！
2023/10/14 20:49

10/14 雙贏彩、今彩539開獎啦！

刷星展最高享15%回饋 再抽南極雙人遊

OUTLANDER陪伴車主10年 見證品質穩定
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播