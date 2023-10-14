家藏2300萬現金、不明財產4531萬 「優良軍醫」林建中拿回扣被訴

林建中與妻子住處查獲2300萬元現金，檢方認定他有4531萬元來源不明的財產，諷刺的是，他去年還得到優良軍醫表揚。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2023/10/14 14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於今年2月，偵辦國軍台中總醫院陸軍上校骨科主任及中清分院副院長林建中（去年獲得優良軍醫表揚）等人，涉嫌於採購X光機等醫療設備器材採購時，向廠商收取回扣，檢調甚至在林建中住處搜到2300萬元現金與點鈔機，歷經半年多偵查，中檢依貪污治罪條例與財產來源不明等罪名，起訴林建中等3名軍醫，另依違背職務交付賄賂等罪名起訴廠商22人。

中檢上訴偵查行動可略分為兩部分，首先是針對國軍台中總醫院，今年2月搜索約談骨科主任（上校）林建中，今年5月又搜索約談醫療部主任賴金湖（上校），其中，在林建中住處與其妻住處查扣2300萬元現金，檢方認定有4531萬元不明財產。

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中檢起訴指出，國軍台中總醫院於2020年，編列上千萬元預算，採購300萬元「可移動式C臂型X光機」、超音波或腹腔鏡等醫療設備，信興豐公司希望能得標且驗收通過，以標案金額的5％回扣，向林建中行賄，林建中明知該廠商代理銷售的X光機，並不符規格需求，仍護航讓該廠商得標驗收，事後拿34萬元賄款，且林建中甚至涉嫌向多家銷售人工骨、鈦金屬骨材的廠商「論件索賄」。

檢調查獲林建中與許姓妻子（擔任教師），於2020至2022年收入近2200萬元，許女於這段期間，將不明現金存入戶頭，另外，購置房屋與購買160萬元汽車等，檢調又在其住處的衣櫥、保險箱內查扣2300多萬元現金，林與妻子兩人不明財產高達4531萬餘元。

至於賴金湖部分，檢方指控他是上述「數位型C臂移動式X光機」採購主管，向廠商收取10％回扣，事成後於停車場收取61萬元現金。

另外，三軍總醫院基隆分院骨科部主任郭俊麟（中校）部分，檢方指控，廠商得知該分院亦有採購X光機求，2021年透過林建中向郭俊麟遊說，郭竟主動以贊助研究經費為由，收取標案10％的回扣，共計300多萬元，檢方認定他不明財產亦達589萬餘元，中檢依貪污治罪條例的違背職務收受賄賂、財產來源不明等罪，起訴林建中、賴金湖及郭俊麟3名軍醫，另依違背職務交付賄賂、違反商業會計法等罪起訴業者共22人，林建中之妻許女，則依洗錢等罪名起訴。

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